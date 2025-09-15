به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به ماه مهر و بازگشایی مدارس، نشست شورای ترافیک شهرستان اهواز پیش از ظهر امروز دوشنبه با حضور مسئولان اجرایی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

عبدالعظیم شمخانی، سرپرست فرمانداری اهواز در این نشست بر ضرورت هماهنگی میان ادارات و نهادهای خدمات‌رسان برای مدیریت ترافیک شهری در ایام بازگشایی مدارس تأکید کرد.

وی با اشاره به اولویت‌های شورای ترافیک در این زمینه گفت: روان‌سازی ترافیک، ساماندهی سرویس مدارس به‌ویژه در مناطق روستایی، تعیین نرخ‌های مصوب، ارتقای فرهنگ ترافیک و ایمن‌سازی مسیرهای تردد از جمله محورهای اصلی برنامه‌ریزی برای آغاز سال تحصیلی هستند.

شمخانی همچنین از اجرای اقدامات عملیاتی نظیر نصب و اصلاح سرعت‌گیرها، رفع نقاط حادثه‌خیز و خط‌کشی معابر شهری خبر داد و افزود: این اقدامات با هدف کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها و تأمین امنیت دانش‌آموزان در مسیر رفت‌وآمد به مدارس صورت می‌گیرد.

وی در پایان بر نقش آموزش و پرورش و مدیران مدارس در ساماندهی سرویس‌های حمل‌ونقل دانش‌آموزی تأکید کرد و خواستار همکاری همه‌جانبه برای اجرای موفق این طرح‌ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به حجم بالای تردد در روزهای ابتدایی مهر، مسئولان شهری اهواز امیدوارند با اجرای این تدابیر، آغاز سال تحصیلی با کمترین چالش‌های ترافیکی همراه باشد.