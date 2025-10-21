دستگیری یکی از کارکنان شرکت قیرسازی در آبادان به اتهام مالی و امنیتی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات به دست‌آمده فرد یاد شده توسط سازمان اطلاعات انتظامی آبادان دستگیر شده است.

این شرکت از زیرمجموعه‌های یکی از وزارتخانه‌ها به شمار می‌رود.

سازمان اطلاعات انتظامی آبادان در ماه‌های اخیر با رویکردی جدی و هوشمندانه، اقدامات گسترده‌ای در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی و صیانت از امنیت عمومی شهروندان انجام داده است. این سازمان با رصد دقیق و پیگیری‌های تخصصی، توانسته است نقش مؤثری در ایجاد آرامش و ثبات در منطقه ایجاد کند.

برخورد قاطع و قانون‌مدارانه سازمان اطلاعات انتظامی آبادان با متخلفان بدون در نظر گرفتن جایگاه، مقام یا وابستگی‌های اداری نشان از عزم جدی این نهاد در پاسداری از منافع ملی و حقوق مردم دارد.