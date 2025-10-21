  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۲

دستگیری یکی از کارکنان شرکت قیرسازی در آبادان به اتهام مالی و امنیتی

دستگیری یکی از کارکنان شرکت قیرسازی در آبادان به اتهام مالی و امنیتی

آبادان- یکی از کارکنان یک شرکت قیرسازی در آبادان به اتهام مسائل مالی و امنیتی بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات به دست‌آمده فرد یاد شده توسط سازمان اطلاعات انتظامی آبادان دستگیر شده است.

این شرکت از زیرمجموعه‌های یکی از وزارتخانه‌ها به شمار می‌رود.

سازمان اطلاعات انتظامی آبادان در ماه‌های اخیر با رویکردی جدی و هوشمندانه، اقدامات گسترده‌ای در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی و صیانت از امنیت عمومی شهروندان انجام داده است. این سازمان با رصد دقیق و پیگیری‌های تخصصی، توانسته است نقش مؤثری در ایجاد آرامش و ثبات در منطقه ایجاد کند.

برخورد قاطع و قانون‌مدارانه سازمان اطلاعات انتظامی آبادان با متخلفان بدون در نظر گرفتن جایگاه، مقام یا وابستگی‌های اداری نشان از عزم جدی این نهاد در پاسداری از منافع ملی و حقوق مردم دارد.

کد خبر 6629113

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علیرضا IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      چرا اسم و فامیلش نمی گید؟
    • علی IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      همه مفسدین اقتصادی باید اعدام بشند

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها