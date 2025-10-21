به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی صبح سه شنبه در بازدید، از بخشهای مختلف فرودگاه ارومیه، با تأکید بر لزوم توسعه همهجانبه زیرساختهای هوایی استان، گفت: فرودگاه ارومیه باید از یک مرکز پروازی به شهری هوایی تبدیل شده و ضمن جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی، به یکی از قطبهای مهم حملونقل هوایی در شمالغرب کشور بدل شود.
وی افزود: برنامهریزی برای افزایش پروازهای بینالمللی به کشورهای همسایه، ایجاد پروازهای منطقهای جدید، احداث سالن تشریفات ویژه (CIP)، هتل بینالمللی در مسیر فرودگاه و پارکینگ طبقاتی از جمله طرحهای در دست بررسی است.
رحمانی از ایجاد مراکز خرید، نمایشگاه محصولات بومی و صنایعدستی استان در محدوده فرودگاه خبر داده و خاطرنشان کرد: حضور فعال سرمایهگذاران در پروژههای فرودگاهی، نهتنها موجب رونق اقتصادی میشود، بلکه چهره ورودی استان را متحول خواهد کرد.
در این بازدید روند اجرای پروژه توسعه فرودگاه ارومیه مورد بررسی قرار گرفته و برنامههای جدید برای ارتقای ظرفیت پروازها و خدمات فرودگاهی تشریح شد.
در این بازدید موضوع احداث باند جدید فرودگاه و جانمایی آشیانههای هواپیما برای شرکتهای مختلف نیز در دستورکار قرار گرفت.
