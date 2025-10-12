احداث باند جدید فرودگاه ارومیه؛ انجام مطالعات و جانمایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیرانی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان غربی، افزود: هرگونه عملیات عمرانی در فرودگاه‌ها باید توجیه اقتصادی داشته باشد و در این خصوص طرح توسعه اپرون فرودگاه ارومیه در دستور کار است و مطالعات توسعه ترمینال پروازهای خارجی آن نیز در دست بررسی قرار دارد.

وی به اهمیت توسعه فرودگاه ارومیه اشاره کرد و افزود: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از هرگونه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه ساخت جایگاه تشریفات VIP، هتل و ترمینال کارگو به روش BOT در این فرودگاه استقبال می‌کند.

امیرانی با بیان اینکه برای احداث باند جدید فرودگاه ارومیه جانمایی آن انجام شده است، گفت: فرآیند احداث این باند در مرحله مطالعاتی قرار گرفته است تا پس از تملک اراضی مورد نیاز و سایر اقدامات قانونی عملیات اجرایی احداث باند جدید فرودگاه ارومیه نیز آغاز شود.

وی تاکید کرد: برای خدمت رسانی به مردم استان آذربایجان غربی هر آنچه که از دستمان برآید انجام خواهیم داد و در این راستا مطالعات بهسازی و نوسازی سطوح پروازی فرودگاه شهید باکری ارومیه انجام شده است.

درخواست اضافه شدن پرواز اربیل و کرکوک از فرودگاه ارومیه

در این دیدار استاندار آذربایجان غربی گفت: انتظار داریم با طرح توسعه سطوح پروازی و ترمینال فرودگاه ارومیه، پروازها از این فرودگاه به کشورهای روسیه، دبی، عراق و ترکیه و سایر کشورهای همسایه افزایش یابد، زیرا فرودگاه ارومیه به عنوان آخرین فرودگاه در غرب کشور از جایگاه مهمی برخوردار است.

رحمانی با بیان اینکه فرودگاه ارومیه در استان آذربایجان غربی موقعیت جغرافیایی خاصی دارد، تاکید کرد: در سفری که اخیراً به کرکوک عراق داشتیم استاندار این استان اصرار داشت که با توجه به تقاضای مردمی حتماً از فرودگاه ارومیه به فرودگاه کرکوک و همچنین اربیل پرواز برقرار شود.

همچنین صبح یکشنبه استاندار آذربایجان غربی با عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه‌های کشور نیز دیدار و بر توسعه سطوح پروازی و افزایش راهکارهای سرمایه گذاری در فرودگاه بین المللی ارومیه تاکید شد.

عضو هیئت مدیره و راهبر عملیات فرودگاهی در این دیدار از آغاز اجرای پروژه‌های فرودگاه ارومیه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با تکمیل مطالعات فنی و مشاور طرح، پروژه‌های بازسازی این فرودگاه آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

بازسازی فرودگاه ارومیه از سال ۱۴۰۵

علی رستمی، گفت: در ادامه برنامه‌های توسعه‌ای فرودگاه‌های کشور، بازدیدی از بخش‌های مختلف فرودگاه ارومیه از جمله ترمینال و باند پروازی انجام شد و پس از بررسی‌های میدانی، تصمیم بر آن شد تا بازسازی ترمینال خارجی و سطوح پروازی این فرودگاه در آینده نزدیک آغاز شود.

وی افزود: مطالعات اولیه ترمینال خارجی از سوی مشاور مربوطه انجام شده و عملیات اجرایی به‌زودی آغاز خواهد شد تا فضای فرودگاهی ارومیه به استانداردهای روز نزدیک‌تر شود.

عضو هیئت‌مدیره و راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها با اشاره به وضعیت باند موجود فرودگاه ارومیه اظهار داشت: با توجه به مشکلات و نیازهای فنی باند فعلی، با توجه به اینکه مطالعات صورت گرفته است مقرر شد عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۵ آغاز شود.

وی گفت: بر اساس هماهنگی صورت‌گرفته با سرپرست اداره کل فرودگاه ارومیه، پیشنهاد بر این است که اجرای این پروژه پس از پایان عملیات حج سال آینده، یعنی از اواخر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، آغاز شود.

تدوین برنامه جامع پنج‌ساله توسعه فرودگاه‌های کشور

رستمی همچنین از تدوین برنامه جامع پنج‌ساله توسعه فرودگاه‌های کشور خبر داد و گفت: این برنامه در سه محور اصلی شامل پروژه‌های سرمایه‌گذاری و احداثی، طرح‌های نگهداری و پروژه‌های فنی تدوین می‌شود.

وی افزود: از مدیران کل فرودگاه‌های کشور خواسته‌ایم تا پروژه‌های اولویت‌دار و ضروری استان خود را حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری به تهران ارسال کنند تا در جلسات تخصصی که ظرف ۱۵ روز آینده در مرکز برگزار می‌شود، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

رستمی در ادامه خاطرنشان کرد: هدف ما این است که پروژه‌های منتخب در قالب این برنامه پنج‌ساله از سال ۱۴۰۵ آغاز و تا سال ۱۴۰۹ تکمیل شوند.

آذربایجان‌غربی دارای سه فرودگاه فعال در ارومیه، خوی و منطقه آزاد ماکو است.