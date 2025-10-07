۱۲۷۶ زائر از فرودگاه ارومیه راهی خانه خدا می شوند

عظیم طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام ۱۲۷۶ زائر خانه خدا از فرودگاه ارومیه خبر داد و گفت: این زائران در قالب پنج پرواز از تاریخ ۱۸ تا ۲۲ مهرماه به مدینه منوره اعزام خواهند شد.
وی با تأکید بر جایگاه والای زائران بیتاللهالحرام اظهار کرذ: حضور حجاج برای مجموعه فرودگاه ارومیه مایه افتخار است و تمامی کارکنان با تمام توان در خدمت زائران خانه خدا خواهند بود.
طهماسبی ضمن اشاره به لزوم بررسی و بهروزرسانی تجهیزات ناوبری و ماشینآلات فرودگاهی، افزود: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری موفق عملیات حج عمره در فرودگاه ارومیه اندیشیده شده است.
مدیرکل فرودگاههای آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت حفظ نظم و امنیت در زمان اعزام زائران گفت: بر اساس هماهنگیهای انجامشده با اداره کل حج و زیارت استان، مقرر شد مراسم بدرقه زائران پیش از ورود به فرودگاه برگزار شود.
طهماسبی گفت:زائران با اتوبوسهای مخصوص و بدون همراه بدرقهکننده وارد فرودگاه خواهند شد تا از ازدحام در محوطههای داخلی و بیرونی فرودگاه جلوگیری و روند اعزام و پذیرش تسهیل شود.
وی گفت: با هماهنگی انجامشده با نماینده بانک ملی استان و حج و زیارت استان، مقرر شد اطلاعرسانی و آگاهسازی لازم به زائران انجام شود تا پیش از ورود به فرودگاه نسبت به دریافت ارز دولتی خود اقدام کنند.
طهماسبی ادامه داد: نمایندگان بانک ملی در فرودگاه نیز مستقر خواهند بود تا زائرانی که موفق به دریافت ارز دولتی حج عمره نشدهاند، بتوانند در سالن ترانزیت فرودگاه نسبت به دریافت ارز خود اقدام کنند.
نظر شما