نمایندگان رئیس قوه قضائیه عازم شهرستان های ایلام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان ایلام، نمایندگان رئیس قوه قضائیه نیز به شهرستان‌ها سفر کردند.

جلسه شورای تامین شهرستان چرداول با حضور حجت الاسلام والمسلمین پور خاقان نماینده رئیس قوه قضاییه و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در حال برگزار است.

همچنین ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با استقبال حیدر نعمتی فرماندار شهرستان، اعضای شورای تأمین و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی وارد این شهرستان شد.

در بدو ورود، رئیس کل سازمان بازرسی کشور با حضور در مزار شهدای والامقام مهران، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، با آرمان‌های والای امام خمینی (ره) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرد.

همچنین معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور وارد ایوان شد.

بابایی در راستای سفر رئیس قوه قضاییه به استان ایلام، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف بررسی وضعیت ثبتی شهرستان ایوان، وارد این منطقه شد.

این سفر با محوریت دیدار با مسئولان محلی، ارزیابی عملکرد واحدهای ثبتی و پیگیری مسائل مرتبط با خدمات حقوقی و ثبتی انجام گرفت.

همچنین جلسه شورای قضایی شهرستان هلیلان با حضور عباس مسجدی آرانی، معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی مسائل امنیتی، اجتماعی و بهداشتی منطقه و ارتقاء هماهنگی میان نهادهای اجرایی و قضایی تشکیل شد.

با توجه به حضور رئیس قوه قضائیه و معاونین در استان درخواست‌های مردمی خطاب به مسئولین عالی قوه قضائیه از ساعت ۸ تا ۱۶ سه‌شنبه در دادسرای عمومی و انقلاب ایلام واقع در میدان دادگستری دریافت خواهند شد.

تکمیل می‌شود..