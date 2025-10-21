رئیس قوه قضائیه وارد استان ایلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه صبح امروز در بدو ورود به فرودگاه ایلام مورد استقبال مسئولان ارشد استان قرار گرفت.

قرار است رئیس قوه قضائیه در دور دوم سفرهای استانی، مصوبات دور اول را بررسی کند.