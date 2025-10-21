مسافران به باغ فدک نروند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سلطانآقایی با بیان اینکه مجموعه گردشگری باغ فدک از بیستوهشتم مهرماه به دلیل کاهش دمای هوا و ضرورت حفظ ایمنی و راحتی مسافران و گردشگران، پذیرای آنها نخواهد بود، گفت: مهمانان و گردشگران میتوانند برای اقامت به هتلها و سایر مجموعههای اقامتی سطح شهر مراجعه کنند.
وی با اشاره به برنامه زمانبندی بازگشایی دوباره باغ فدک بیان کرد: این مجموعه از نیمه دوم اسفند سال جاری مجدداً آماده پذیرش مهمانان و مسافران خواهد بود.
مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان تأکید کرد: باغ فدک همچنان آماده میزبانی از شهروندان اصفهان است و آنها میتوانند از امکانات تفریحی و رفاهی باغ بهرهمند شوند، هرچند ورود مسافران و گردشگران در این مدت امکانپذیر نخواهد بود.
