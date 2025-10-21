به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران گفت: حرکت قطارها در خط ۵ به حالت عادی بازگشت. این اختلال فنی که از ۸:۱۶ صبح امروز، ۲۹ مهرماه رخ داد، منجر به توقف سرویس‌دهی در بخشی از خط ۵ مترو شد.

وی افزود: تلاش‌ها برای اتصال مجدد برق از نخستین دقایق آغاز شد و تیم‌های فنی و تکنسین‌های متخصص بلافاصله پس از گزارش خرابی، اقدامات لازم برای رفع نقص و اتصال مجدد شبکه برق بالاسری را آغاز کردند.

زند خاطرنشان کرد: با تلاش بی‌وقفه، مشکل در ساعت ۸:۵۲ صبح به‌طور کامل برطرف شد و سرویس‌دهی در این خط به وضعیت عادی بازگشت.