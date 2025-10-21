سلیمانپور: بیش از ۱۱ هزار پرونده نزاع در گیلان ثبت شد

علی سلیمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ ادارهکل پزشکی قانونی گیلان، اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه سال جاری، تعداد ۱۱ هزار و ۵۴۵ مورد نزاع در سطح استان ثبت شده که از این میان، ۷ هزار و ۴۸۳ نفر مرد و ۴ هزار و ۶۲ نفر زن بودهاند.
وی با بیان اینکه این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش داشته، افزود: کاهش آمار نزاع میتواند نتیجه همکاری بیننهادهای فرهنگی، انتظامی و دستگاههای قضائی در زمینه کنترل آسیبهای اجتماعی باشد.
مدیرکل پزشکی قانونی گیلان ادامه داد: در حوزه معاینات بالینی، طی ششماهه نخست سال جاری، ۳۴ هزار و ۸۸۶ پرونده در مراکز پزشکی قانونی استان تشکیل شده و معاینات تخصصی مربوط به آنها انجام شده است.
سلیمانپور به عملکرد این ادارهکل در حوزه متوفیات نیز اشاره کرد و گفت: در این مدت، برای ۱۱۰۲ متوفی ارجاعی جواز دفن صادر و علت فوت آنان توسط تیمهای تخصصی تعیین شده است.
وی همچنین از بررسی ۵۳۸ پرونده ارجاعی در کمیسیونهای پزشکی قانونی خبر داد و افزود: این پروندهها با حضور کارشناسان مربوطه در جلسات تخصصی کمیسیونها بررسی و گزارشهای کارشناسی لازم ارائه شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی گیلان در ادامه اظهار کرد: در حوزه آزمایشگاههای تخصصی شامل بخشهای سمشناسی، پاتولوژی، سرولوژی و ژنتیک، تعداد ۱۱ هزار و ۶۹۲ نمونه آزمایشگاهی در نیمه نخست امسال مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اهمیت دقت، بیطرفی و سرعت در ارائه خدمات تخصصی، خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی گیلان با بهرهگیری از نیروی انسانی متخصص، تجهیزات مدرن و زیرساختهای آزمایشگاهی بهروز، در مسیر صیانت از حقوق قانونی شهروندان و ارائه خدمات کارشناسی دقیق، به فعالیت خود ادامه میدهد.
