۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

آسمان اصفهان صاف است؛ نوسان جزئی دما

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: آسمان استان تا پنج روز آینده صاف است و پدیده جوی خاصی نخواهیم داشت.

حجت الله علی عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا پنج روز آینده آسمان استان صاف و گاهی افزایش ابر و در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه غبار محلی در مناطق مرکزی موجب کاهش دید می‌شود، گفت: دما نیز طی ۲۴ ساعت پیش رو نوسان جزئی دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۹ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

علی‌عسگریان افزود: بویین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس بالای صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان خواهند بود.

