حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی با تداوم وزش باد شمالی روی دریا، تا اواخر وقت امروز سواحل و فراساحل استان در برخی ساعات مواج خواهند بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: از بامداد چهارشنبه تا روز شنبه وضعیت جوی و دریایی آرامی برای استان پیش‌بینی می‌شود و در این مدت غبار محلی و مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، امروز در مناطق ساحلی و روی دریا وزش باد، فردا صبح در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی ۳۶ کیلومتر در ساعت و امروز روی دریا ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا امروز ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰ سانتی‌متر و از فردا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌مترپیش بینی می‌شود.