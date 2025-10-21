درخواست برای فعالیت کارشناس زبان اشاره در شورای شهر برای ناشنوایان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران در جلسه روز سه شنبه با تبریک دو مناسبت هفته تربیت بدنی و هفته خوشنویسی اظهار داشت: در خصوص هفته خوشنویسی باید تاکید داشت که ما خطی داریم که دارای پشتوانه ادبیات کهن است و به وسیله این خط این ادبیات ارزشمند به دست ما رسیده است.

وی ادامه داد: اهتمام به خط ایرانی و خوشنویسی از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری و سازمان زیباسازی به نظر بایستی جدی تر از پیش انجام شود. البته این موضوع الان مد نظر و در دستورکار است، اما لازم است توجه بیشتری بدان شود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی _اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به مراسم تقدیر از قهرمانان ورزشی ناشنوا و کم شنوا در جلسه روز سه شنبه شورای شهر خاطرنشان کرد: امروز ما درخدمت این قهرمانان بودیم و دیروز آنها به محضر رهبرمعظم انقلاب بودند و افتخارآفرینی این جوانان موجب غرور و بالیدن همه ملت ایران است.

نادعلی تصریح کرد: من و سرکارخانم سلیمانی از ریاست شورای شهر تهران درخواست داریم در صورت صلاحدید برای اطلاع دقیق‌تر ناشنوایان از روند مصوبات و مذاکرات صحن شورا، از رابط و مترجم جهت ناشنوایان بتوان در جلسات شورا بهره برد.