به گزارش خبرنگار مهر، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور صبح دوشنبه در ادامه برنامه‌های خود در بوشهر از دانشگاه خلیج فارس بازدید کرد و با حضور وی از ۱۳ محصول دانش‌بنیان رونمایی شد.

سورنا ستاری در این بازدید اظهار داشت: در استان بوشهر ظرفیت‌های بسیار مهمی در زمینه‌های مختلف از جمله شیلات و گردشگری و علم و فناوری وجود دارد که باید بهترین استفاده از این ظرفیت‌ها صورت گیرد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان یکی از برنامه‌های مهم یاد کرد و ادامه داد: روز به روز شاهد افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم.

وی توسعه فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را یکی از دستاوردهای بسیار مهم در حوزه علمی عنوان کرد و افزود: این شرکت‌ها سال گذشته ۶۰۰ میلیارد ریال محصول فروختند که امسال میزان فروش محصولات افزایش می‌یابد.

مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس با اشاره به رونمایی از 9 محصول در حوزه زیست فناوری و چهار محصول در زمینه فناوری اطلاعات اظهار داشت: حمایت ویژه‌ای از طرح‌های فناورانه، پسا دکتری و خلیج فارس پژوهی داریم.

احمد شیرزادی افزود: امروز شاهد رونمایی از گیت وی بیرونی، نود چند سنسوره، گیت وی قابل حمل و ردیاب در حوزه فناوری در دانشگاه خلیج فارس بوشهر هستیم.

وی افزود: از دیگر محصولات رونمایی شده آگار، قیر چوب، غذای فراسودمند میگو حاوی عصاره جلبک، غذای ماهی دریایی حاوی آرد جلبک، کود آلجیلایزر، فوکوئیدان، فیلم بایوکامپوزیت خوراکی از جلبک، کود نانوسیلیس قابل استفاده در کشاورزی و ساپونین متابولیت ثانویه استخراج شده از خیار دریایی است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در سفر یک روزه خود چند طرح دانشگاه خلیج فارس از جمله مرکز نوآوری این دانشگاه را افتتاح و از چند شرکت دانش بنیان بازدید می‌کند.

بازدید از مرکز بین المللی توسعه نرم افزار خلیج فارس، بازدید از ایستگاه فناوری‌های آبزیان دریایی، بازدید از شرکت‌های مستقر در ساختمان پارک علم و فناوری بوشهر با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد شده‌اند، بازدید از اورژانس هسته‌ای بوشهر که در دست ساخت است، بازدید از مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دیدار با نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و شرکت در نشست شورای اداری استان از جمله برنامه‌های معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در سفرش به بوشهر است.