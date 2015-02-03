  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۲۱:۲۱

رستمی:

۶۰ شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان بوشهر ثبت شد

۶۰ شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان بوشهر ثبت شد

بوشهر - رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر گفت: ۶۰ شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان بوشهر ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب رستمی سه‌شنبه‌شب در آئین افتتاح پنجمین نمایشگاه الکامپ بوشهر اظهار داشت: پارک علم و فناوری نقش بسیار مهم و اساسی در حمایت از شرک‌های دانش‌بنیان و فن‌آور برای تبدیل دانش به فناوری و محصول خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر بین ۵۰ تا ۶۰ شرکت در پارک علم و فناوری دارد، اضافه کرد: ۱۰ شرکت از این تعداد در زمینه برق و مخابرات و کامپیوتر و نرم‌افزار و ارتباطات فعالیت دارند.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیان استان بوشهر با قراردادهایی که منعقد کردند، در سال گذشته ۹ میلیارد تومان قرارداد بستند.

وی تصریح کرد: در پارک‌های علم و فناوری حمایت‌های خوبی از شرکت‌های دانش بنیان صورت می‌گیرد و تلاش داریم تا زمینه را برای ارائه و فروش هر چه بهتر محصولات تولیدی استان فراهم کنیم که این موضوع نیازمند همکاری مسئولان است.

رستمی به برخی از امتیازات پارک‌های علم و فناوری اشاره کرد و افزود: شرکت‌های دانش بنیان برای پروژه‌های فناوری و پژوهشی از مناقصه و انجام استعلام‌ها معاف هستند.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر ادامه داد: همه مسئولان استان باید تلاش کنند تا همکاری‌های لازم را از دانش و فناوری در استان داشته باشند و تلاش کنند تا از محصولات تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان استان استفاده کنند.

کد مطلب 2486915

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها