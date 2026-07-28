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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

زارع: توسعه استان بوشهر باید بر پایه اقتصاد دانش‌بنیان باشد

زارع: توسعه استان بوشهر باید بر پایه اقتصاد دانش‌بنیان باشد

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: توسعه استان باید بر پایه اقتصاد دانش‌بنیان، نوآوری و تجاری‌سازی فناوری استوار باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور با تشریح ظرفیت‌های راهبردی استان در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع دریایی، شیلات، آبزی پروری، کشاورزی و اقتصاد دانش بنیان بر ضرورت توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تاکید کرد.

وی افزود: بوشهر به عنوان پایتخت انرژی و اقتصادی کشور، ظرفیت کم نظیری برای توسعه فناوری‌های پیشرفته دارد و توسعه این استان باید بر پایه اقتصاد دانش‌بنیان، نوآوری و تجاری‌سازی فناوری استوار باشد تا بتواند از ظرفیت‌های عظیم صنعتی و دریایی استان، ارزش افزوده ایجاد کند.

استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی استان از جمله دانشگاه خلیج فارس بر توسعه همکاری‌های مشترک میان دانشگاه، صنعت و شرکت‌های دانش بنیان تاکید کرد و یادآور شد: این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ شکل‌گیری زنجیره کامل ایده تا محصول را در استان فراهم کند.

زارع ابراز امیدواری کرد با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، استان بوشهر به عنوان یکی از قطب‌های فناوری پیشرفته در حوزه‌های انرژی، اقتصاد دریامحور و صنایع دانش‌بنیان کشور بیش از پیش نقش آفرینی کند.

استاندار بوشهر با تقدیر از معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور بابت اجرای مصوبات سفر در فصل پاییز سال گذشته به استان، ابراز داشت: در پی اجرای این مصوبات، پروژه‌های ارزنده‌ای در هفته دولت در استان بوشهر به بهره برداری خواهند رسید.

زارع در پایان اظهارات خود از معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور برای سفر به استان و حضور در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های مصوب سفر قبلی‌شان به استان دعوت کرد.

حسین افشین معاون رئیس جمهور نیز با تقدیر از پیگیری‌های استاندار و اقدامات صورت‌گرفته در استان در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، برای حضور در هفته دولت در استان اعلام آمادگی کرد.

کد مطلب 6901633

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