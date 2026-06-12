به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر جمعه در آیین رقابت استارتاپی اینوتکس ۱۴۰۵ در پارک علم و فناوری خلیج فارس ا با ابرای خرسندی از حضور در جمع فعالان عرصه علم و فناوری در پارک خلیج فارس ، گفت: این مجموعه نماد پیوند دانش، خلاقیت و کارآفرینی در استان بوشهر است.
استاندار بوشهر با بیان اینکه این استان با برخورداری از ظرفیتهای ممتاز در حوزههای انرژی، نفت و گاز، پتروشیمی، اقتصاد دریامحور، شیلات، کشاورزی، گردشگری و صنایع خلاق، فرصتهای کمنظیری برای شکلگیری کسبوکارهای دانشبنیان دارد،افزود: وظیفه ما این است که این ظرفیتها را با توان علمی جوانان و شرکتهای فناور پیوند دهیم و زمینه خلق ارزش افزوده بیشتر را فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: پارک علم و فناوری خلیج فارس از جمله معدود پارک های پیشرو در ایران در سال های گذشته با مدیریت دکتر مصلح و سپس مدیران بعدی بوده که امروز هم با مدیریت دکتر حبیبی توانسته است به عنوان یکی از مهمترین نهادهای توسعه فناوری استان، بستر مناسبی برای رشد شرکتهای فناور، تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی و ایجاد اشتغال دانشآموختگان فراهم آورد.
وی اضافه کرد: این مسیر ارزشمند باید با قدرت بیشتری ادامه یابد و رویداد اینوتکس از بزرگترین رویدادهای علمی و فناورانه در غرب آسیا به شمار میرود و از برگزارکنندگان این برنامه و پیش رویداد برای انتخابِ و معرفی شرکت های برگزیده در استان بوشهر، تقدیر میکنم.
۱۰ شرکت برگزیده و دارای طرح در این رویداد
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: ۱۰ شرکت برگزیده و دارای طرح در این رویداد حضور دارند که در پایان ۲ طرح، برگزیده و وارد مرحله ملی و پایانی میشوند که داوران با دقت نظر، ارزیابی، انتخاب و معرفی میکنند.
زارع تصریح کرد: یک رویداد ملی دیگر نیز تحت عنوان رویداد ملی معین التجار بوشهری با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار میشود که اتاق بازرگانی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در این عرصه، فعالیت خوبی داشته و دارند و امیدواریم استقبال خوبی صورت گیرد.
بوشهر از استانهای موفق در استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات و آی.تی
وی اضافه کرد: بوشهر از استانهای موفق در استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات و آی.تی بوده و بندر بوشهر بهعنوان بندر هوشمند معرفی شده که حاصل تلاش جوانان و متخصصان استان بوده است.
استاندار بوشهر یادآور شد: حمایتهای مالی از شرکتهای دانشبنیان و پرداخت تسهیلات به این مجموعهها برای تکمیل طرحهای فناورانه با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد در دستور کار قرار دارد.
دکتر زارع ابراز کرد: با زنجیره ارزشی که در تولید محصولات پتروشیمی و پاییندستی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، ایجاد میشود، میتوان این زنجیره ارزش را چند برابر کرد.
وی گفت: آغاز به کار رسمی سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر با حضور معاون وزیر اقتصاد انجام شده که موضوع بسیار مهمی است و ان شاالله شرکتهای دانشبنیان در حوزه اقتصادی و بویژه در منطقه آزاد تجاری-صنعتی نیز ورود مناسبی داشته باشند.
استاندار بوشهر با تقدیر از برگزارکنندگان رویداد ملی اینوتکس اظهار داشت: استان بوشهر از جمله ۶ استان میزبان پیشرویداد ملی اینوتکس است که با تلاش و فعالیت پارک علم و فناوری خلیج فارس و هدایت و راهبری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری در این پارک برگزار شد و بسیار امیدوارم که مسیر تعالی و پیشرفت شرکتهای دانشبنیان با شتاب خوبی جلو برود.
زارع با بیان اینکه ارتقای شاخصهای اقتصادی، علمی و فناورانه در استان بوشهر مورد تاکید است افزود: در استان بوشهر به سبب انعقاد تفاهمنامهها و قراردادهای همکاری و کارهای مشترکی که بین مدیریت استان و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری در سفر دکتر افشین صورت گرفته، شاهد پیشرفت فیزیکی خوبی در پروژهها باشیم.
وی اضافه کرد: بندر هوشمند، رویداد ملی در بخش اقتصادی معین التجار بوشهری و این رویداد از جمله اقدامات خوبی است که انجام شده است.
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