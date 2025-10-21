مرتضی پنجه‌شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی و بررسی‌های کارشناسان بهداشت محیط، مشخص شد که یکی از کارگاه‌های گلاب‌گیری با استفاده از پروانه ساخت غیرمعتبر اقدام به تولید فرآورده‌های گلاب کرده است.

وی افزود: پس از شناسایی این تخلف، کارگاه مذکور با هماهنگی مراجع قضائی و نظارتی پلمب و پرونده تخلف جهت بررسی بیشتر به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت عمومی و محصولات غذایی، خاطرنشان کرد: تضمین سلامت فرآورده‌ها و اعتماد مردم از اولویت‌های اصلی مرکز بهداشت است و با هرگونه تخلف بهداشتی یا جعل مدارک تولید، برخورد قانونی بدون اغماض خواهد شد.

وی از تولیدکنندگان خواست تا ضمن رعایت ضوابط بهداشتی و اخذ مجوزهای معتبر از مراجع ذی‌ربط، در جهت حفظ سلامت و اعتبار محصولات سنتی منطقه همکاری لازم را داشته باشند.

پنجه‌شاهی اضافه کرد: بازرسی‌ها و پایش‌های مستمر از کارگاه‌های گلاب‌گیری و واحدهای تولیدی شهرستان ادامه خواهد داشت و با هرگونه فعالیت غیرمجاز برخورد قاطع خواهد شد.