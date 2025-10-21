  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۳

پنجه‌شاهی:کارگاه گلاب‌گیری متخلف در منطقه کاشان پلمب شد

پنجه‌شاهی:کارگاه گلاب‌گیری متخلف در منطقه کاشان پلمب شد

اصفهان - سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان از پلمب یک کارگاه گلاب‌گیری در منطقه تحت پوشش دانشگاه به دلیل تخلف در پروانه ساخت و استفاده از مدارک غیرمعتبر خبر داد.

مرتضی پنجه‌شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی و بررسی‌های کارشناسان بهداشت محیط، مشخص شد که یکی از کارگاه‌های گلاب‌گیری با استفاده از پروانه ساخت غیرمعتبر اقدام به تولید فرآورده‌های گلاب کرده است.

وی افزود: پس از شناسایی این تخلف، کارگاه مذکور با هماهنگی مراجع قضائی و نظارتی پلمب و پرونده تخلف جهت بررسی بیشتر به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت عمومی و محصولات غذایی، خاطرنشان کرد: تضمین سلامت فرآورده‌ها و اعتماد مردم از اولویت‌های اصلی مرکز بهداشت است و با هرگونه تخلف بهداشتی یا جعل مدارک تولید، برخورد قانونی بدون اغماض خواهد شد.

وی از تولیدکنندگان خواست تا ضمن رعایت ضوابط بهداشتی و اخذ مجوزهای معتبر از مراجع ذی‌ربط، در جهت حفظ سلامت و اعتبار محصولات سنتی منطقه همکاری لازم را داشته باشند.

پنجه‌شاهی اضافه کرد: بازرسی‌ها و پایش‌های مستمر از کارگاه‌های گلاب‌گیری و واحدهای تولیدی شهرستان ادامه خواهد داشت و با هرگونه فعالیت غیرمجاز برخورد قاطع خواهد شد.

کد خبر 6629455

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها