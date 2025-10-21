به گزارش خبرنگار مهر، سالواتوره فوتی که پیش‌تر سابقه دستیاری در کنار ژوزه مورینیو در تیم آ. اس. رم را در کارنامه دارد، در جریان دیدار تدارکاتی ایران و تانزانیا نیز به دوبی سفر کرده بود تا از نزدیک در جلسات فنی و مذاکرات با مسئولان فدراسیون فوتبال شرکت کند. با این حال، برخلاف انتظار، حضور او در کادرفنی تیم ملی ایران نهایی نشد و راهی سمپدوریا ایتالیا شد تا اکنون جزئیات تازه‌ای از دلایل این تصمیم مطرح شود.

در جریان مذاکرات انجام‌شده میان فوتی و مدیران فدراسیون فوتبال، مشخص شد که این مربی ایتالیایی فاقد مدرک مربیگری «پروفشنال» یا همان Pro License است؛ مدرکی که در ساختار حرفه‌ای فوتبال جهان، برای حضور در کادر فنی تیم‌های ملی و باشگاه‌های سطح بالا معمولاً شرط لازم محسوب می‌شود. همین مساله باعث شد تا مسئولان فدراسیون نسبت به جذب او تردید جدی پیدا کنند. از نگاه فدراسیون، حضور مربی‌ای که قرار است در جام جهانی ۲۰۲۶ امیر قلعه نویی را روی نیمکت راهنمایی کند، باید از هر نظر واجد شرایط حرفه‌ای و علمی باشد.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه حقوق در نظر گرفته‌شده برای این مربی در سطح قابل توجهی بوده، مدیران فدراسیون تصمیم گرفتند از جذب فردی بدون داشتن چنین مدرکی پرهیز کنند. در نتیجه، پس از بررسی جوانب مختلف، فدراسیون فوتبال با پیشنهاد سرمربی تیم ملی برای پیوستن سالوادور فوتی به کادر فنی مخالفت کرد.

در ادامه نیز از امیر قلعه‌نویی خواسته شده است تا گزینه‌های جدیدی را معرفی کند که این امر نیز از سوی سرمربی تیم ملی رخ داده است تا پروسه انتخاب دستیار خارجی ایده آل برای او دوباره از نو تکرار شود.

شایان ذکر است فوتی بلافاصله پس از منتفی شدن توافق با فدراسیون فوتبال ایران، راهی ایتالیا شد و مذاکرات خود را با باشگاه سمپدوریا نهایی کرد. او به سرعت با این باشگاه قرارداد بست، اما نکته جالب اینجاست که در ساختار رسمی سمپدوریا، نام او نیز به عنوان «دستیار» ثبت نشده است. با این حال، طبق گزارش‌های رسیده از ایتالیا، فوتی قرار است در عمل نقش اصلی و محوری را در کادرفنی سمپدوریا برعهده بگیرد و به نوعی همه‌کاره نیمکت این تیم باشد.