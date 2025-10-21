  1. استانها
  2. کرمان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

علیزاده: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی سلاح‌های غیرمجاز در فهرج را جمع کرد

علیزاده: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی سلاح‌های غیرمجاز در فهرج را جمع کرد

فهرج- رئیس دادگاه عمومی فهرج گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی جهت تأمین امنیت و آرامش شهروندان با هدف جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز به مدت یک هفته در این شهرستان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم علیزاده، صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی جهت تأمین امنیت و آرامش شهروندان با هدف جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز از تاریخ ۱۸ تا ۲۵ مهرماه به مدت یک هفته در شهرستان فهرج اجرا شد و در این مدت تعداد ۲۴ قبضه سلاح غیرمجاز، ۲۰ قبضه سلاح جنگی و ۴ قبضه شکاری، کشف و جمع آوری شد.

وی افزود: با تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی شهرستان فهرج با محوریت پلیس امنیت عمومی از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۸۵ قبضه سلاح غیرمجاز به عبارت «۷۷ قبضه جنگی و ۸ قبضه شکاری» کشف و جمع آوری شده است که جای تقدیر از عوامل پلیس دارد.

علیزاده، عنوان داشت: هدف اصلی از اجرای این طرح‌ها، کاهش وقوع جرایم خشن با استفاده از سلاح و ایجاد امنیت روانی برای عموم شهروندان و پیشگیری از حوادث غیرقابل جبران می‌باشد.

وی افزود: به دارندگان سلاح‌های غیرمجاز اعلام می‌داریم تا ضمن همکاری با پلیس امنیت عمومی شهرستان فهرج، در صورت تحویل داوطلبانهُ سلاح‌هایی خود به پلیس از تخفیفات قانونی برخوردار خواهند شد، لکن عدم توجه به هشدارها و اخطاریه‌های دستگاه قضایی و پلیس در صورت کشف سلاح با متخلفان برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

کد خبر 6629517

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها