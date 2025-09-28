مهار بیماری هاری در فهرج؛ ۲۵۰ قلاده سگ واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بمان دشتی، پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: شبکه دامپزشکی فهرج از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۲۵۰ قلاده سگ گله و نگهبان را بر علیه بیماری هاری در سطح این شهرستان واکسینه نموده است.

وی افزود: بیماری هاری یک بیماری ویروسی خطرناک وغیرقابل درمان است که از طریق حیوانات مانند سگ، گربه، گرگ، روباه، شغال، خدنگ و… قابل انتقال به سایر حیوانات وجامعه انسانی می باشد و با علائمی مانند تغییر رفتار، ترس یا تهاجم غیر عادی، ترشح زیاد بزاق، عدم توانایی در بلع و… همراه است.

بمان دشتی، گفت: شبکه دامپزشکی شهرستان فهرج با انجام اقداماتی مانند برگزاری کلاس های آموزشی جهت آگاه سازی شهروندان، واکسیناسیون سگ های گله و نگهبان، نمونه گیری از دام های مشکوک به بیماری و ارسال به ازمایشگاه مرجع و واکسیناسیون دام های سنگین در موارد مشکوک بر علیه بیماری هاری سعی می کند از شیوع این بیماری جلو گیری نماید.

وی از شهروندان و دامداران درخواست کرد با توجه به افزایش جمعیت سگ های بلاصاحب و افزایش موارد حیوان گزیدگی، اقدام به نگهداری سگ های نگهبان خود در محلی مطمئن و مهار آنها با قلاده نمایند.

رئیس شبکه دامپزشکی فهرج افزود: شهروندان و دامداران سگ های خود را به صورت مرتب بر علیه بیماری هاری واکسینه نموده و درصورتی که حیوان اهلی آنها مورد گزش توسط حیوانات مشکوک به بیماری قرار گرفتند موضوع را سریعاً جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی به شبکه دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.