به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین مرتضی قربانینژاد، در خطبههای نمازجمعه این هفته شهرستان فهرج به اهمیت دشمنشناسی از دیدگاه قرآن پرداخت و گفت: یهود از دشمنترین دشمنان اسلام و مسلمین است.
وی با اشاره به جلسات بسیار با آحاد مختلف مردم و مسئولان از ابتدای حضور در فهرج، خواستار مرتفعشدن مشکلات مربوط به اسناد ملکی مردم، دانشگاه پیامنور و سرشماری سال آینده شد.
امامجمعه فهرج گفت: املاکی که سند ندارند عملاً دارای ارزش نیستند؛ و مردم را دلسرد میکند و این یکی از مسائلی است که جلوی رغبت مردم نسبت به سرمایه گذاری در شهرستان را میگیرد، لذا مسئولان این مسئله را پیگیری کنند تا امید به مردم برگردد.
قربانی نژاد، همچنین پیرامون مشکلات دانشگاه پیامنور فهرج بیان کرد: زیرساخت آموزش عالی شهرستان فهرج باید حفظ و به هر بهانهای نباید دانشگاه پیام نور تعطیل شود.
امامجمعه فهرج تصریح کرد: وقتی کد رشته محل نمیدهید چگونه متقاضیان ثبتنام کنند؟ وقتی شهری در دفترچه آزمون سراسری نیست از کجا احصا کردید که کسی تمایل به حضور در دانشگاه پیامنور فهرج ندارد؟
وی خاطرنشان کرد: یکی از شاخصههای اصلی پیشرفت در یک شهرستان مسئله آموزش عالی است و ما به جد پیگیریم و ان شاءالله بر سر این موضوع کوتاه نخواهیم آمد.
قربانینژاد، در ادامه با اشاره بهضرورت سرشماری سال آینده در شهرستان فهرج، گفت: اگر جمعیت مرکز شهرستان در سرشماری سال آینده پایین نگه داشته شود جلوی پیشرفت شهرستان گرفته میشود و ضرر و مشکلات حاصل از آن بر کل شهرستان تأثیر میگذارد.
امام جمعه فهرج در بخش دیگری از بیاناتش با اشاره به ایجاد فضای نا امیدکننده در فضای مجازی توسط برخی افراد، خطاب به آنان گفت: در فضای رسانهای جو نا امیدی به مردم القا نکنید و تخریب مسئولین باعث بی اعتمادی مردم میشود.
وی تصریح کرد: بنده اطلاع دارم مسئولان در حال کار و تلاش هستند و نباید برخی افراد در فضای رسانه مردم را نسبت به مسئولان بیاعتماد کنند.
