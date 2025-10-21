  1. استانها
شهریاری: سومین همایش آموزشی منطقه ای انتخابات در سیرجان برگزار می شود

کرمان- مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان گفت: سومین همایش آموزشی منطقه‌ای انتخابات ویژه استان‌های کرمان، فارس و یزد در شهرستان سیرجان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی شهریاری، پیش از ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: همزمان با سفر دو روزه معاون سیاسی وزیر کشور به استان کرمان، سومین همایش آموزشی منطقه‌ای انتخابات ویژه استان‌های کرمان، فارس و یزد برگزار خواهد شد.

وی افزود: این همایش چهارشنبه ۳۰ مهرماه و پنج‌شنبه اول آبانماه در شهرستان سیرجان برگزار خواهد شد.

وی به حضور علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور در این همایش اشاره داشت و افزود: این همایش آموزشی ویژه هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و برای مجریان انتخابات است.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان ابراز داشت: در سفر معاون سیاسی وزیر کشور به استان کرمان، نشست احزاب و فعالان سیاسی استان کرمان و همایش شورای راهبردی جوانان استان کرمان نیز برگزار خواهد شد.

