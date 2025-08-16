به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه افتتاحیه ستاد انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان کرمان با حضور مسئولان استانی برگزار شد و استاندار کرمان آغاز رسمی فعالیت این ستاد را اعلام کرد.



ابوذر عطاپور، رئیس ستاد انتخابات استان کرمان، در این نشست که امروز (۲۵ مرداد) برگزار شد، جزئیات اجرایی انتخابات پیش‌رو را تشریح کرد و گفت: بر اساس اصلاحیه قانون انتخابات که اسفندماه گذشته از سوی وزارت کشور ابلاغ شد، برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری این دوره از انتخابات در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام شده است.



وی با اشاره به پیش‌بینی تشکیل ۳ هزار و ۳ شعبه اخذ رأی در سراسر استان، از وجود ۹۲ حوزه رأی‌گیری در مناطق صعب‌العبور خبر داد و افزود: تأمین خودرو برای این مناطق از چالش‌های پیش‌رو است که نیازمند هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق است.



عطاپور همچنین اعلام کرد که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۸۵ شهر و ۲ هزار و ۸۵۵ روستای استان کرمان برگزار خواهد شد و تأکید کرد: با توجه به تغییرات قانونی جدید، اطلاع‌رسانی دقیق درباره شرایط استعفای نامزدهای مشمول ماده ۴۱ ضروری است تا مشکلات اجرایی ایجاد نشود.



معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به نقش نخبگان محلی در پویایی انتخابات، خاطرنشان کرد: «فعالیت رسمی ستاد انتخابات شوراها از ۲۷ آذر سال جاری با دستور وزیر کشور آغاز می‌شود.



وی در پایان با تأکید بر لزوم آموزش عوامل اجرایی و همکاری فرمانداران، ابراز امیدواری کرد که با مشارکت حداکثری مردم و نظارت دقیق، انتخابات شوراها در استان کرمان با شفافیت و سلامت برگزار شود.