۳۰۰۳ شعبه اخذ رأی در کرمان پیش بینی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر ابوذر عطا پور از برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: سه هزار و سه شعبه اخذ رأی برای این انتخابات در استان کرمان پیش‌بینی شده است.‌



معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان افزود: این تعداد شعبه اخذ رأی در مقایسه با انتخابات سال ۱۴۰۰ شوراها، ۱۶۱ شعبه افزایش داشته است.



وی با اشاره به ابلاغ احکام اعضای ستاد انتخابات استان کرمان اظهارکرد: با دستور استاندار، ستاد انتخابات استان از امروز کار خود را آغاز کرده و بر اساس ماده ۹۰ قانون انتخابات، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند همه امکانات خود را در اختیار ستاد انتخابات قرار دهند.



رئیس ستاد انتخابات استان کرمان در ادامه به جزئیات برگزاری این انتخابات اشاره کرد و گفت: از سه هزار و سه شعبه اخذ رأی، یک هزار و ۶۷۸ شعبه ثابت و یک هزار و ۳۲۵ شعبه سیار خواهد بود.



عطا پور خاطرنشان کرد: انتخابات شوراها در ۸۵ شهر استان برگزار می‌شود که شامل یک شورای ۱۱ نفره، هفت شورای هفت نفره و ۷۷ شورای پنج نفره است. همچنین دو هزار و ۸۵۵ شعبه اخذ رأی روستایی، آرای مربوط به انتخابات روستاها را اخذ خواهند کرد.



وی درباره زمان‌بندی انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: فرآیند انتخابات شوراهای شهر از ۲۱ شهریور و شوراهای روستا از ۲۴ مهرماه آغاز می‌شود.



معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات شوراهای شهر را از ۲۱ تا ۲۷ دی ماه و ثبت‌نام انتخابات شوراهای روستا را از ۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه عنوان کرد.



عطا پور در ادامه با اشاره به شرایط نامزدهای انتخاباتی تأکید کرد: افرادی که در برخی مشاغل فعالیت دارند باید سه ماه قبل از ثبت‌نام از شغل خود استعفا دهند.



وی در پایان سخنان خود بر هماهنگی کامل مدیران شهرستانی با فرمانداران تأکید و تصریح کرد: انتخاب مدیران شهرستانی باید با هماهنگی فرمانداران باشد و در صورت مخالفت فرماندار، انتصاب مدیر مردود خواهد بود.