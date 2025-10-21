مرادی: چهارمحال در مسیر صادرات بیش از یک میلیارد دلاری قرار گرفت

جهانبخش مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استان چهارمحال و بختیاری قطب تولید بسیاری از کالاها و اقلام است.

وی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری قطب تولید و صادرات ماهی‌های سردابی، خوراک دام، خوراک آبزیان، موکت، شیرخشک، ورق‌های فولادی و خصوصاً ورق قلع‌اندود، گز، چادر مشکی، الیاف مصنوعی، فرش دستباف و… است.

معاون امور بازرگانی و توسعه صادرات صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در این استان صادرات به کشورهای ترکیه، عراق، هند، میانمار، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، روسیه، عمان، کویت، پاکستان، ترکمنستان، بلاروس، گرجستان، تاجیکستان، سریلانکا، ازبکستان و لبنان و برخی کشورهای اروپایی صورت می‌گیرد.

مرادی افزود: این موضوع که چهارمحال و بختیاری قطب تولید بسیاری از محصولات است نویدبخش ایجاد اشتغال برای هم‌استانی‌ها است.

وی یکی از مزایای صادرات برای این استان را توسعه و گسترش صنایع تبدیلی عنوان و خاطرنشان کرد: ما باید به سمت و سویی حرکت کنیم که از فروش فله‌ای کالاها به سمت بسته‌بندی پیش برویم و محصولات تولیدی را در بسته‌های شکیل ارائه دهیم.

معاون امور بازرگانی و توسعه صادرات صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: در بحث صنایع تبدیلی، شهرک بادام توسط شرکت شهرک‌های صنعتی با همکاری جهاد کشاورزی در حال راه‌اندازی است، که در آینده کمک شایانی در این زمینه خواهد داشت و ارزآوری خوبی برای کشور به دنبال دارد.

مرادی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳ این استان ۶ صادرکننده و تولیدکننده نمونه استانی داشتیم و تلاشمان بر این است که به‌صورت سالانه بر میزان صادراتمان افزوده شود، سال گذشته ۲۴۳ میلیون دلار صادرات از این استان داشتیم که براساس صادرات از گمرک استان به ثبت رسیده است و کالاهایی که از سایر استان‌ها صادر می‌شوند در این آمار نیامده و درصورت فراهم شدن زیرساخت‌هایی چون راه‌آهن پیش‌بینی می‌شود سالانه بیش از یک میلیارد دلار صادرات از این استان داشته باشیم.

وی افزود: امسال برای صادرات ۳۰۰ میلیون دلار هدف‌گذاری شده اما تلاش ما برا این است که این میزان افزایش یابد، برخی از محصولات تولیدی در این استان در دنیا حرف برای گفتن دارند و برندهای معروفی هستند.