صادرات ۱۰ میلیون دلار کالا از مبدا چهارمحال و بختیاری

مهراب جمال‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: واحدهای تولیدی صادرات محور چهارمحال و بختیاری در فروردین ماه سال ۲ میلیون و ۶۳۲ هزار کیلوگرم کالا به ارزش ۹ میلیون و ۷۶۵ هزار دلار به خارج از کشور صادر کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد میزان صادرات چهارمحال و بختیاری مربوط به بخش صنعت است، ادامه: خوراک آبزیان، شیرخشک، اسکیم (پودر پایه شیر خشک نوزاد)، پودر بستنی، چربی‌های گیاهی، کاشی، سرامیک، لوله موکت، کفپوش از نمد، سیمان، کیلنکر، سنگ ساختمانی، چینی بهداشتی، ورق گالوانیزه، کابل شبکه، سیلندر گاز، محصولات فولادی و ادوات کشاورزی از جمله ۳۰ محصول صادرات محور چهارمحال و بختیاری هستند.

رئیس اداره بازرگانی خارجی صمت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: عراق، ترکیه، هند، افغانستان، سوریه، پاکستان، ارمنستان، آذربایجان، لبنان، گرجستان و غیره از جمله کشوهایی هستند که عمده‌ترین صادرات استان به آن‌ها صورت می‌گیرد.