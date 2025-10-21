سرپرست بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) میناب منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ابلاغی از سوی آرش رحیمی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان محمد مورخ به عنوان سرپرست بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان میناب منصوب شد.

همچنین پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پیامی از زحمات و خدمات ناصر پوراسمی در دوران تصدی این پست تقدیر کرد.

متن این ابلاغ بدین شرح است؛

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر محمد مورخ

با سلام و احترام

باعنایت به دانش، تعهد و سوابق ارزشمند علمی جنابعالی بموجب این ابلاغ بعنوان سرپرست بیمارستان حضرت ابولفضل (ع) شهرستان میناب منصوب می‌شوید.

امید است با توکل به خداوند متعال و با رعایت اصول قانون مداری، پاسخگوئی، شایسته سالاری، تکریم پزشکان، پرستاران، کادر درمان و سایر همکاران و بهره گیری از همه ظرفیت‌های موجود و نظرات کارشناسی، درراستای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت وفاق ملی در انجام امور مربوطه اهتمام ورزید.

امیدوارم با توکل بر خداوند متعال و با هماهنگی کامل با دانشکده علوم پزشکی شرق استان و همکاری با کلیه مدیران و مسئولان دانشگاه در انجام وظایف محوله موفق باشید.

اهم شرح وظایف جنابعالی به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد

۱- مدیریت ونظارت و هدایت کلیه امور درمانی، پشتیبانی، اداری و اجرائی بیمارستان ۲- بهبود کیفیت خدمات درمانی، ارتقائ سطح ارائه خدمات، رعایت استانداردهای درمانی، اخلاق حرفه‌ای و ایمنی بیمار

۳- مدیریت منابع انسانی ایجاد محیطی حرفه‌ای، انگیزشی و کارآمد برای کادر درمانی و کارکنان بیمارستان ۴- مدیریت منابع مالی و تجهیزات برنامه ریزی برای استفاده بهینه از منابع، نظارت بر تجهیزات پزشکی، نگهداشت و زیرساختهای فیزیکی

۵- اجرای دقیق دستورالعمل‌های کنترل عفونت در کلیه بخش‌ها و ارتقائ سطح بهداشت محیط ۶- تعامل با بیماران و مراجعین، رسیدگی موثر به نظرات، شکایات و رضایت سنجی بیماران و همراهان

۷- همکاری و تعامل با دانشکده علوم پزشکی شرق استان جهت آموزش دانشجویان دانشکده مذکور

۸- ارتقای شاخص‌های درمانی بیمارستان مذکور و تلاش جهت ارتقای جایگاه بیمارستان در اعتباربخشی بیمارستان‌ها

۹- سایر امورات محوله از طرف اینجانب