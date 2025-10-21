به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره نهضت ملی زندگی با آیهها با عنوان «فصل بندگی» ویژه ماههای پر فیض و برکت رجب، شعبان و رمضان با محوریت ۳۰ آیه قرآن کریم و ناظر به تحولات اخیر منطقهای و جنگ ۱۲ روزه برگزار میشود.
هدف از فهم، انس و حفظ این ۳۰ آیه قرآن کریم شکل گیری شش انگاره در ذهن مخاطبین است. نخست آنکه رجوع مستمر به قرآن نجات دهنده انسان در این دنیای پر از سردرگمی و ظلمت است. دوم آنکه عزت مندی و پیشرفت پایدار، با تکیه بر دشمن و تسلیم به دست نمیآید. سوم آنکه اتحاد مقدس سلاح اصلی ما در برابر دشمن و تفرقه، اسم رمز شیاطین برای غلبه بر ماست. دیگر آنکه معنویت و اتصال به قدرت بی نهایت الهی، خاستگاه تسلیم ناپذیری ماست. استقامت نیز راه رسیدن به قلههای موفقیت است و در آخر اینکه پیروزی قطعی جبهه حق، یک قانون و سنت الهی است.
بر این اساس ۳۰ آیه منتخب دور سوم زندگی با آیهها معرفی شدند که از این قرار است:
آیات با انگارههای معنویت
وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (بقره/۴۵)
وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ (آل عمران/۱۷۳)
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (توبه/۱۱۱)
إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ (هود/۱۱۴)
وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (طلاق/۳-۲)
آیات با انگاره استقامت
وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ (بقره/۲۵۰)
وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ (اعراف/۳۱)
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُکَ إِلَّا بِاللَّهِ (نحل / ۱۲۷)
أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ (عنکبوت/۲)
إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا (فصلت / ۳۰)
لِکَیْلَا تَأْسَوْا عَلَیٰ مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ (حدید/۲۳)
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا (شرح/۶)
آیات با انگاره اتحاد مقدس
الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا (بقره/۲۶۸)
إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ (مائده/۹۱)
إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِکمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا (اسرا/۷)
وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَکُمْ (نور/۲۲)
إِنَّ الشَّیْطَانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا (فاطر/۶)
قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَیٰ (شوری/۲۳)
آیات با انگاره تسلیم ناپذیری
أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا (نسا/۱۳۹)
یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ (مائده/۵۴)
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (انفال/۶۰)
فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا کَبِیرًا (فرقان/۵۲)
فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَی السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَکُمْ (محمد/۳۵)
آیات با انگارههای پیروزی
وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ رَمَیٰ (انفال/۸)
لَا تَخَفْ إِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلَیٰ (طه/۶۸)
وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ (انبیا/۱۰۵)
وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا (عنکبوت/۶۹)
وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (صافات/۱۷۳)
آیات با انگارههای قرآن
أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (رعد/۱۳)
فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ (مزمل/۲۰)
