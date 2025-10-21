به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره نهضت ملی زندگی با آیه‌ها با عنوان «فصل بندگی» ویژه ماه‌های پر فیض و برکت رجب، شعبان و رمضان با محوریت ۳۰ آیه قرآن کریم و ناظر به تحولات اخیر منطقه‌ای و جنگ ۱۲ روزه برگزار می‌شود.

هدف از فهم، انس و حفظ این ۳۰ آیه قرآن کریم شکل گیری شش انگاره در ذهن مخاطبین است. نخست آنکه رجوع مستمر به قرآن نجات دهنده انسان در این دنیای پر از سردرگمی و ظلمت است. دوم آنکه عزت مندی و پیشرفت پایدار، با تکیه بر دشمن و تسلیم به دست نمی‌آید. سوم آنکه اتحاد مقدس سلاح اصلی ما در برابر دشمن و تفرقه، اسم رمز شیاطین برای غلبه بر ماست. دیگر آنکه معنویت و اتصال به قدرت بی نهایت الهی، خاستگاه تسلیم ناپذیری ماست. استقامت نیز راه رسیدن به قله‌های موفقیت است و در آخر اینکه پیروزی قطعی جبهه حق، یک قانون و سنت الهی است.

بر این اساس ۳۰ آیه منتخب دور سوم زندگی با آیه‌ها معرفی شدند که از این قرار است:

آیات با انگاره‌های معنویت

وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (بقره/۴۵)

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ (آل عمران/۱۷۳)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (توبه/۱۱۱)

إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ (هود/۱۱۴)

وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (طلاق/۳-۲)

آیات با انگاره استقامت

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ (بقره/۲۵۰)

وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ (اعراف/۳۱)

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُکَ إِلَّا بِاللَّهِ (نحل / ۱۲۷)

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ (عنکبوت/۲)

إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا (فصلت / ۳۰)

لِکَیْلَا تَأْسَوْا عَلَیٰ مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ (حدید/۲۳)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا (شرح/۶)

آیات با انگاره اتحاد مقدس

الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا (بقره/۲۶۸)

إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ (مائده/۹۱)

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِکمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا (اسرا/۷)

وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَکُمْ (نور/۲۲)

إِنَّ الشَّیْطَانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا (فاطر/۶)

قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَیٰ (شوری/۲۳)

آیات با انگاره تسلیم ناپذیری

أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا (نسا/۱۳۹)

یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ (مائده/۵۴)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (انفال/۶۰)

فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا کَبِیرًا (فرقان/۵۲)

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَی السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَکُمْ (محمد/۳۵)

آیات با انگاره‌های پیروزی

وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ رَمَیٰ (انفال/۸)

لَا تَخَفْ إِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلَیٰ (طه/۶۸)

وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ (انبیا/۱۰۵)

وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا (عنکبوت/۶۹)

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (صافات/۱۷۳)

آیات با انگاره‌های قرآن

أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (رعد/۱۳)

فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ (مزمل/۲۰)