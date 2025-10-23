به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها»، فهرست ۳۰ آیه مرحله سوم این طرح که ویژه ماه‌های رجب، شعبان و رمضان سال جاری با نام «فصل بندگی» تدارکات دیده و برای برگزاری، فراهم شده است را اعلام کرد.

این ۳۰ آیه در ۶ انگاره موضوعی معنویت، استقامت، اتحاد مقدس، تسلیم‌ناپذیری، پیروزی و قرآن تعریف شده‌اند که به شرح زیر است

معنویت

وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ… (آیه ۴۵ سوره بقره)

...وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ (آیه ۱۷۳ سوره آل عمران)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ… (آیه ۱۱۱ سوره توبه)

... إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ ۚ… (آیه ۱۱۴ سوره هود)

... وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا / وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ… (آیات ۲ و ۳ سوره طلاق)

استقامت

... رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ (آیه ۲۵۰ سوره بقره)

... وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ (آیه ۳۱ سوره اعراف)

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُکَ إِلَّا بِاللَّهِ… (آیه ۱۲۷ سوره نحل)

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ (آیه ۲ سوره عنکبوت)

إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا… (آیه ۳۰ سوره فصلت)

لِکَیْلَا تَأْسَوْا عَلَیٰ مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ ۗ… (آیه ۲۳ سوره حدید)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا (آیه ۶ سوره شرح)

اتحاد مقدس

الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ (آیه ۲۶۸ سوره بقره)

إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ… (آیه ۹۱ سوره مائده)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ… (آیه ۷ سوره اسراء)

... وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَکُمْ ۗ… (آیه ۲۲ سوره نور)

إِنَّ الشَّیْطَانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ… (آیه ۶ سوره فاطر)

... قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَیٰ ۗ… (آیه ۲۳ سوره شوری)

تسلیم‌ناپذیری

...أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا (آیه ۱۳۹ سوره نساء)

...یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ‌اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ (آیه ۵۴ سوره مائده)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ… (آیه ۶۰ سوره انفال)

فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا کَبِیرًا (آیه ۵۲ سوره فرقان)

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَی السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَکُمْ… (آیه ۳۵ سوره محمد)

پیروزی

... وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ رَمَیٰ… (آیه ۱۷ سوره انفال)

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلَیٰ (آیه ۶۸ سوره طه)

وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ (آیه ۱۰۵ سوره انبیاء)

وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا… (آیه ۶۹ سوره عنکبوت)

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (آیه ۱۷۳ سوره صافات)

قرآن

... أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (آیه ۲۸ سوره رعد)

... فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ… (آیه ۲۳ سوره مزمل)

همچنین، هدف از فهم، انس و حفظ این ۳۰ آیه، شکل‌گیری این ۶ انگاره محوری در ذهن مخاطبان است.