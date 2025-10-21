هشدار رئیس دستگاه قضا به بانک مرکزی برای حل مشکلات بانک های خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر سه شنبه در ادامه سخنان خود در جمع دانشجویان و مسئولان استان ایلام، با تشریح اقدامات چهار سال اخیر دستگاه قضائی در حوزه بانک‌ها و نظام مالی کشور، از فشار مستقیم بر بانک مرکزی و نهادهای مرتبط برای اصلاح ساختارهای بانکی سخن گفت.

اژه‌ای اظهار داشت: در سال‌های اخیر تمرکز اصلی دستگاه قضائی بر مسئله‌محوری و اصلاح ریشه‌ای نابسامانی‌های اقتصادی بوده است.

وی توضیح داد: در بررسی‌های اولیه متوجه شده است مشکلات موجود در بانک‌های خصوصی از جمله بانک آینده و برخی بانک‌های مشابه صرفاً با بازداشت چند مدیر متخلف حل نخواهد شد، بلکه نیازمند اقدام ساختاری و الزام بانک مرکزی به ایفای وظایف قانونی خود است.

رئیس قوه قضائیه افزود: از حدود چهار سال پیش به‌صورت مداوم از بانک مرکزی خواسته است بر اساس قوانین موجود وظایف نظارتی و اصلاحی خود را انجام دهد و تأکید کرده که اگر این وظایف اجرا نشود، خود مسئولان بانک مرکزی نیز تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

وی افزود: در جلسات متعدد با مدیران ارشد بانک مرکزی و در تعامل با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع اختیارات ویژه این بانک پیگیری شده است تا اصلاح مؤثر در بانک‌های مشکل‌دار به‌صورت قانونی و عملیاتی انجام گیرد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات چند سال اخیر، به‌ویژه از حدود هفت سال قبل، بانک مرکزی اختیار انتصاب مدیرعامل و هیئت‌مدیره برخی بانک‌ها را به‌طور کامل در دست گرفت تا سهام‌داران خصوصی در این فرآیند نقشی نداشته باشند؛ اما به‌رغم این اختیارات، نه‌تنها مشکلات کاهش نیافت بلکه در مواردی به‌مراتب تشدید شد.

وی گفت: پس از بررسی آمارها مشخص شد که تخلفات و بحران‌های بانکی افزایش یافته و دستگاه قضائی برای اصلاح مدیریت و اعمال نظارت جدی، فشار بیشتری بر بانک مرکزی وارد کرده است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به جلسات اخیر خود با رئیس بانک مرکزی، افزود: رئیس بانک مرکزی در ابتدا منکر داشتن اختیارات لازم بود، اما در نهایت اختیار قانونی برای اصلاح، محدودسازی یا حتی انحلال برخی بانک‌ها را پذیرفت.

اژه‌ای تأکید کرد: از او خواسته است پیش از مطالبه اختیارات جدید، از اختیارات فعلی خود استفاده کند و در صورت امتناع دستگاه قضائی مستقیماً وارد عمل خواهد شد، حتی اگر هزینه این ورود بالا باشد.

وی گفت: هدف اصلی از این رویکرد، اصلاح مسیر از مجرای قانونی و جلوگیری از تکرار ضعف‌های مدیریتی گذشته در نظام بانکی است و از نخبگان و دانشجویان خواست ضمن همراهی فکری و علمی، مسیر اصلاح را از پایه و با مطالبه‌گری صحیح دنبال کنند تا کشور از بحران‌های مالی تکراری رهایی یابد.