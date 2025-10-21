آغاز ساخت ۱۵۰ واحد مسکونی در جزیره بوموسی تا دو ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن امروز (سهشنبه، ۲۹ مهر) در نشست خبری با اشاره به اهم اقدامات انجامشده از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: از ابتدای اجرای این قانون تاکنون، ۷۷ هزار و ۵۹۸ هکتار زمین در سطح کشور شناسایی و امکانسنجی شده است که در حدود یک سال اخیر، ۱۱ هزار و ۱۵۵ هکتار از این اراضی، معادل ۱۴.۵ درصد از کل شناساییها، مربوط به دوره دولت چهاردهم است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: تاکنون حدود ۳۴ هزار و ۵۵۶ هکتار از اراضی شناساییشده به محدوده شهرها الحاق شده که از این میزان، ۷ هزار و ۳۴۱ هکتار در این دولت تحقق یافته و حدود ۱۳ هزار و ۳۵۰ هکتار دیگر نیز معادل ۱۷ درصد در مراحل نهایی الحاق قرار دارد.
وی با اشاره به فرآیند شناسایی و بررسی اراضی گفت: شناسایی زمین و املاک در پهنههای مختلف صورت میگیرد و پس از انجام بررسیهای کارشناسی و طی مراحل مقدماتی و اداری در استانها، اقدامات لازم برای الحاق آنها انجام میشود.
نبیان تصریح کرد: در برنامهریزی سازمان ملی زمین و مسکن برای سال ۱۴۰۴، هدفگذاری شده است که ۶ هزار هکتار الحاق اراضی انجام شود که بخش عمدهای از آن تاکنون محقق شده و ۳ هزار هکتار دیگر نیز طبق برنامهریزی در نیمه نخست سال انجامشده، و ۳ هزار هکتار دیگر نیز در نیمه دوم سال جاری به نتیجه خواهد رسید.
وی یادآور شد: از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن براساس ماده ۹ این قانون تاکنون، ۱۴۶ هزار و ۲۷۸ هکتار زمین از سازمان منابع طبیعی کشور تحویل گرفته شده که از این میزان، ۵۹ هزار و ۷۳ هکتار در دولت چهاردهم شکل گرفته است؛ به عبارتی حدود ۴۰ درصد از کل تحولات مربوط به این دوره بوده است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به عملکرد دستگاهها در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن افزود: همچنین از ابتدای اجرای قانون تاکنون، ۱۴ هزار و ۵۴۵ هکتار زمین مازاد از سایر دستگاهها شناسایی شده که از این میزان، ۲ هزار و ۷۰۷ هکتار در دولت چهاردهم صورت گرفته است.
وی بیان کرد: برای ۷ هزار و ۷۷۵ هکتار از این اراضی نیز سند مالکیت اخذ شده که حدود ۱۸ درصد از این اسناد معادل یکهزار و ۳۷۴ هکتار، در دولت چهاردهم دریافت شده است.
نبیان ادامه داد: یکی از اقدامات مؤثر قانونگذار در قانون جهش تولید مسکن، پیشبینی مسیرهای جایگزین برای تأمین زمین است؛ به نحوی که در صورت عدم امکان الحاق اراضی از طریق منابع طبیعی، بتوان از طریق ماده ۱۰، زمینهای وابسته به دولت و سایر دستگاهها را شناسایی و مورد استفاده قرار داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین در صورت عدم تحقق این موارد، قانونگذار امکان تأمین زمین از طریق توافق با مردم و بخش خصوصی را پیشبینی کرده است. بر همین اساس، از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون، ۳۷ هزار و ۸۴ هکتار زمین از طریق توافق با اشخاص و بخش خصوصی شناسایی شده که از این میزان، ۷ هزار و ۳۴ هکتار در دولت چهاردهم تحقق یافته است.
۵۲ هزار هکتار زمین برای ساخت بیش از ۱.۶ میلیون واحد مسکونی آمادهسازی شد
وی ادامه داد یکی از اقدامات مهم سازمان ملی زمین و مسکن، آمادهسازی اراضی برای اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن است. حال حاضر یکهزار و ۷۹۱ پروژه در سطح کشور در حال آمادهسازی است که این پروژهها در اراضی به مساحت ۵۲ هزار و ۶۰۴ هکتار اجرا میشود و ظرفیت ساخت یکمیلیون و ۶۳۸ هزار و ۶۳۰ واحد مسکونی را دارد.
شناسایی بیش از ۶ هزار هکتار زمین برای ایجاد صنعتشهرها
نبیان با اشاره به تأمین مسکن کارگران و ایجاد صنعتشهرها گفت: زمینهای اطراف کارخانجات برای تأمین مسکن کارگران و ایجاد صنعتشهرها در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۲۲۵ هکتار با واحدپذیری ۱۸۲ هزار و ۹۱۹ واحد شناسایی شده است که مقدمات اجرایی و طراحی آنها در حال انجام است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بیان کرد: ساخت مدرسه، کلانتری و مسجد را از خدمات پشتیبان و روبنایی طرحهای مسکن عنوان کرد و افزود: تاکنون ۱۷۶ مدرسه در سایتهای مسکن حمایتی با منابع سازمان احداث و تحویل بهرهبرداران شده است. همچنین در دولت چهاردهم ۶۹ مدرسه دیگر در حال ساخت است که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی یادآور شد: از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون ۳۵ کلانتری با منابع سازمان و در همکاری با فراجا بهصورت مشارکتی به بهرهبرداری رسیده و ۲۲ کلانتری دیگر با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در حال ساخت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی از بهرهبرداری ۳۹ مسجد توسط سازمان در سالهای گذشته خبر داد و گفت: هماکنون ۶۳ مسجد دیگر در دولت چهاردهم در حال ساخت در سایتهای مسکونی است. همچننی برنامه داریم تا تعداد پروژههای ساخت مدرسه، مسجد و کلانتری در سایتهای مسکونی را به یکهزار مورد افزایش دهیم. ساختوساز در حریم شهرها و اراضی کشاورزی انجام نمیشود
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به محدوده ساختوسازها تأکید کرد: سازمان ملی زمین و مسکن و مجموعههای وزارت راه و شهرسازی در حریم شهرها که عمدتاً اراضی کشاورزی است، اجازه ساخت و تولید مسکن ندارند و تمامی ساختوسازها در محدوده قانونی شهرها انجام میشود.
وی افزود: بخش عمدهای از اراضی این سازمان در داخل محدوده قانونی شهرها قرار دارد و صرفاً در چارچوب مجوزهای قانونی مورد استفاده قرار میگیرد.
رفع مشکلات تعاونیهای مسکن مهر
نبیان با اشاره به مشکلات تعاونیهای مسکن گفت: بخش عمدهای از مشکلات مربوط به تعاونیهای مسکن مهر رفع شده است و سایر تعاونیهایی که مشکلات چند دههای دارند، در حال پیگیری و تعیین تکلیف هستند.
واگذاری زمین در تهران ممنوع است
وی در خصوص سیاست واگذاری زمین بر اساس منابع آبی کشور توضیح داد: بر اساس مصوبات مربوطه و با توجه به وضعیت منابع آبی، واگذاری زمین در تهران ممنوع شده است.
آغاز ساخت ۱۵۰ واحد مسکونی در جزیره بوموسی تا دو ماه آینده
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص آخرین وضعیت طرحهای مسکن در جزیره بوموسی گفت: جمعیت جزیره بوموسی حدود ۴ هزار نفر است و سال گذشته برای اجرای پروژه مسکن در این جزیره مسابقه سراسری طراحی برگزار شد.
وی افزود: طبق برنامهریزی انجامشده، قرار است بین ۱۱۰ تا ۱۵۰ واحد مسکونی در این جزیره ساخته شود. مطالعات ژئوتکنیک و طراحی فاز دو این پروژه انجام شده و تا دو ماه آینده پیمانکار عملیات اجرایی را آغاز میکند.
نبیان در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ۳۲ واحد مسکونی نیمهتمام از گذشته در جزیره بوموسی وجود دارد که تکمیل و به بهرهبرداری خواهد رسید.
