۱۱ هزار و ۷۶۰ قطعه زمین در قالب جوانی جمعیت واگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر) در آیین افتتاح متمرکز ۲۹ هزار و ۳۴ واحد مسکن روستایی کشور با حضور رئیسجمهور، گفت: امروز و در آستانه روز روستا و عشایر، شاهد افتتاح یکهزار و ۱۴۸ واحد مسکونی روستایی در استان گلستان هستیم.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: علاوه بر این، امروز ۱۱ هزار و ۷۶۰ قطعه زمین در قالب اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به متقاضیان واجد شرایط واگذار شد.
نبیان با اشاره به تأکید دولت بر تأمین مسکن جوانان، اظهار کرد: تأمین مسکن برای جوانان از دغدغههای اصلی رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی است و در دولت چهاردهم هیچ پروژه مسکنی بدون اجرای عملیات آمادهسازی آغاز نمیشود.
