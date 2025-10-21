محمد محمدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اُپرای عروسکی «حافظ» با طراحی، نویسندگی و کارگردانی بهروز غریب‌پور با آهنگسازی امیر پورخلجی و خوانندگی علیرضا قربانی در نقش «حافظ» یکم آبان ماه در تالار مرکزی ساری به روی صحنه می‌رود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به استادی و توانمندی هنرمندان این اپرا، از خانواده‌های مازندرانی خواست از این رویداد حرفه‌ای فرهنگی و هنری استقبال کرده و بهره ببرند.

محمدی افزود: اپرای عروسکی «حافظ» پس از سال‌ها قرار است دوباره اجراهایی داخلی و خارجی داشته باشد و با موافقت استاد غریب‌پور دور جدید اجراهای این اثر فاخر از مازندران آغاز می‌شود.

مدیر اجرایی این رویداد در ساری نیز گفت: استقبال خوبی از خرید بلیت این رویداد شده است و علاقه‌مندان و اهالی فرهنگ و هنر برای خرید بلیت می‌توانند به سایت ایران اجرا مراجعه کنند.

بهداد قاسم‌زاده افزود: گروه تئاتر عروسکی «آران» کار بازسازی عروسک‌های این اثر نمایشی موسیقایی را تابستان امسال آغاز کرد و به سرانجام رساند و اکنون دور جدید اجراهای این اپرا از مازندران آغاز می‌شود.