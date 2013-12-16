اپرای عروسکی عاشورا افتخار فرهنگ و هنر فارس را ثبت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی ظهر دوشنبه در نشستی خبری که با موضوع اجرای اپرای عروسکی عاشورا برگزار شد، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده وقتی در نمایش های آیینی اجراهای مدرن دخالت می یابد، آثار فاخر و ماندگاری ایجاد می شود، از این رو به صحنه رفتن اپرای عروسکی عاشورا در شیراز در آستانه دهه صفر به همت بخش خصوصی و اهتمام انجمن موسیقی فارس تلاشی برای زنده نگه داشتن راه امام حسین(ع) است.

جاودانگی حماسه عاشورا متعلق به یک سرزمین و مکتب نیست

وی قیام امام حسین(ع) را از یاد نرفتنی دانست و گفت: به تصویر کشیدن جریان عاشورا در قالب آثار هنری باعث ماندگاری راه سیدالشهدا(ع) شده زیرا این جاودانگی و تاثیرگذاری حماسه عاشورا به خاطر تعلق آن به یک سرزمین و مکتب نیست.

همتی با اشاره به شش شب اجرای اپرای عروسکی عاشورا در شیراز، افزود: هدف از این اپرا تعمیق حماسه ای است که در فکر و ذهن خانواده ها و جوانان جاودانه شده است.

وی به صحنه رفتن اپرای عاشورا را سرآغاز تشکیل کارگاهی ویژه این هنر در شیراز اعلام کرد و گفت: پیوست فرهنگی آثار هنری نیازی است که امروز باید مورد نظر هنرمندان و مدیران فرهنگی قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: برای تاثیر بر مخاطب باید هزینه های آن را هم متقبل شد چراکه وقتی به دشمن خرده می گیریم که برای هنر هزینه زیادی می کند، این وظیفه ایست که ما از آن غفلت کرده ایم.

وی ابراز امیدواری کرد اجراهای بعدی اپراهای عروسکی در تالار مرکزی شیراز به صحنه برود تا هیچ یک از آثار هنری بهروز غریب پور در فارس قضا نشود.

به صحنه رفتن اپرای عروسکی عاشورا حاصل تلاشی 5 ساله است

رئیس انجمن موسیقی فارس نیز در این نشست خبری به صحنه رفتن اپرای عروسکی عاشورا را حاصل تلاشی 5 ساله عنوان کرد و گفت: این اپرا که سرشار از عاشقانه هاست، نشان از اهتمامی ستودنی گروه هنری آران دارد.

محسن خباز کارگردان اپرای عروسکی عاشورا را پاره ای از فرهنگ معاصر ایران دانست و افزود: بازآفرینی حماسه عاشورا در کنار اپراهای حافظ، مولوی و رستم و سهراب بهروز غریب پور را در زمره تاثیرگذاران هنر معاصر ایران قرار داده است.

وی قیمت تمام شده این اپرا را نزدیک به 85 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: با احتساب هر صندلی مبلغ 40 هزار تومان هزینه هر بلیت این اپرا می شود.

وی به همکاری گرفتن بخش خصوصی را در اجرای این اپرا برای فشار وارد نشدن به مخاطب فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: این رویداد بدون برگشت مادی با همراهی گروه آران بوده است.

رئیس انجمن موسیقی فارس همراهی مدیران ارشد استان را به همراه مدیران فرهنگ و ارشاد برای حمایت از نهایی شدن اپرای عروسکی سعدی خواستار شد و گفت: هنوز ریالی برای ساخت اپرای عروسکی حافظ که پیشتر به صحنه رفت پرداخت نشده است.

وی تاکید کرد: نیاز جدی است تا اپرای عروسکی سعدی از سمت شیراز و فارس مورد حمایت ویژه قرار گیرد، زیرا اپرای سعدی می تواند سندی پرافتخار برای این خطه هنرخیز شناخته شود.