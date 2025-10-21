واحد ۲ گازی نیروگاه نکا پس از بازدید ۸ هزار ساعته وارد مدار شد

علیرضا سلیم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واحد ۲ گازی نیروگاه مطابق برنامه‌ریزی مدون به‌منظور انجام بازدید دوره‌ای ۸ هزار ساعته از مدار تولید خارج شد و پس از شش روز کار مستمر و فشرده تعمیراتی، مجدداً به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

وی با اشاره به انجام اقدامات تخصصی در این بازدید افزود: فعالیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های مکانیک، برق و ابزاردقیق صورت گرفت که شامل بازدید پره‌های ثابت و متحرک توربین و کمپرسور، شست‌وشوی فیلترهای هوای ورودی، بررسی و سرویس مسیرهای هوا و سایلنسرها، تجهیزات اتاق احتراق، رفع نشت‌های بویلر و سیستم اگزاست، بازدید اسلیپ رینگ، فلاکسیبل‌ها و ترانس‌های اصلی و کمکی، موتورها و بوشینگ‌های ولتاژ پایین و متوسط بود.

سلیم‌پور ادامه داد: همچنین تست تجهیزات کنترلی، سنسورها، سیستم‌های ابزاردقیق، تست اوراسپید، ارزیابی باتری‌های واحد و اقدامات لازم جهت راه‌اندازی با سوخت گازوئیل نیز به طور کامل انجام شد.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی تیم‌های تعمیراتی خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای ارتقا ضریب اطمینان عملکرد واحد و افزایش پایداری تولید انرژی در شرایط پیک مصرف صورت گرفت.