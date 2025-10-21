فیروزبخت: سگ ۹۱ اصفهانی را گاز گرفت؛ مرگ ۲۵ نفر بر اثر غرق شدگی

منصور فیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار ۶ ماهه مراجعه به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان اظهار کرد: در این بازه زمانی ۹۱ نفر به دلیل گازگرفتگی توسط سگ به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۵.۲ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: از مجموع این مصدومان، ۷۷ نفر مرد و ۱۴ نفر زن بوده‌اند؛ در حالی که در سال گذشته، تعداد کل مصدومان ۷۹ نفر شامل ۶۳ مرد و ۱۶ زن گزارش شده بود.

مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان با بیان اینکه سگ‌ها چه اهلی و چه ولگرد، در صورت تحریک یا احساس خطر، ممکن است واکنش‌هایی غیرقابل پیش‌بینی نشان دهند، گفت: گازگرفتگی توسط این حیوانات می‌تواند زمینه‌ساز بیماری‌های خطرناکی مانند هاری شود؛ بیماری‌ای که در صورت عدم درمان به‌موقع، می‌تواند کشنده باشد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان با تأکید بر نقش پیشگیری، از شهروندان خواست از تماس غیر ضروری با حیوانات خودداری کنند و در صورت بروز حادثه، بی درنگ به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.

کاهش غرق شدگی در اصفهان

وی همچنین به آمار غرق شدگی در استان اصفهان طی ۶ ماه امسال اشاره کرد و افزود: در این بازه زمانی ۲۵ نفر به دلیل غرق شدگی جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

فیروزبخت گفت: از کل تلفات غرق شدگی در شش ماهه اول سال جاری ۲۱ مرد و چهار نفر زن بوده است؛ که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۲۸ نفر بود، کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: استخرهای کشاورزی با ۱۲ مورد فوتی، بیشترین سهم را در تلفات غرق‌شدگی داشته است. پس از آن، رودخانه‌ها با ۷ مورد و سایر مکان‌ها در رتبه‌های بعدی قرار دارند.