به گزارش خبرنگار مهر، چهل‌وپنجمین مرحله قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک مسکن امروز (سه‌شنبه، ۲۹ مهر) با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی از جمله نماینده وزارت دادگستری، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران ارشد بانک مسکن برگزار شد.

خورسندیان: بانکداری در بانک مسکن مأموریتی اجتماعی است نه صرفاً مالی

در این مراسم، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن با تبریک برگزاری این رویداد و قدردانی از همراهی نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، خیرین و همکاران بانک اظهار کرد: سنت قرض‌الحسنه در فرهنگ ایران از جایگاه والایی برخوردار است و بانک مسکن طی سال‌های فعالیت خود، همواره به عنوان یکی از نهادهای پیشرو در ترویج این سنت حسنه ایفای نقش کرده است.

وی افزود: خداوند را شاکریم که امروز شاهد برگزاری چهل‌وپنجمین دوره قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه بانک مسکن هستیم. این سابقه درخشان نشان از پشتوانه قوی بانک در حوزه قرض‌الحسنه دارد و بیانگر نقش مؤثر آن در ترویج فرهنگ نیکوکاری و همیاری اجتماعی است.

مدیرعامل بانک مسکن بیان کرد: بانکداری در بانک مسکن تنها یک فعالیت مالی و اعتباری نیست، بلکه یک رسالت اجتماعی است که مستقیماً با آینده هموطنان ما پیوند دارد. خداوند در آیه قرض‌الحسنه به بندگان خود می‌فرماید که به او قرض‌الحسنه دهند؛ مفهومی که درظاهر ساده اما در باطن بسیار عمیق است، زیرا خدای لایتناهی بندگان خود را به مشارکت در یک عمل الهی و انسانی دعوت می‌کند.

خورسندیان افزود: در آیه قرض‌الحسنه سه پیام الهی وجود دارد؛ نخست وعده مضاعف شدن پاداش، دوم وعده آمرزش و سوم شمول رحمت الهی بر بندگانی که در این مسیر گام برمی‌دارند. همین مفاهیم نشان می‌دهد که قرض‌الحسنه نه‌تنها یک اقدام اقتصادی بلکه حرکتی معنوی و اخلاقی است.

وی ادامه داد: نتایج عملی این سنت نیکو نیز در عملکرد بانک مسکن مشهود است. جمع‌آوری پس‌اندازهای کوچک در قالب حساب‌های قرض‌الحسنه، مانند پیوستن نهرهای کوچک و تبدیل آن به رود خروشان، منجر به تحقق اقدامات بزرگ اجتماعی شده است. به عنوان نمونه، از محل منابع قرض‌الحسنه بانک مسکن تاکنون آزادی ۱۲۹ زندانی جرایم غیرعمد محقق شده است که بازگشت آنان به آغوش خانواده، نشانه روشنی از تبعات اجتماعی این طرح است.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: علاوه بر این، ساخت ۲۹ مدرسه در مناطق محروم کشور و دو پروژه در حال احداث دیگر نیز از محل همینمنابع تأمین شده است. دیدن لبخند و شادی دانش‌آموزان در این مدارس، خود بهترین پاداش برای مشارکت‌کنندگان در این سنت است.

وی افزود: بخشی از منابع قرض‌الحسنه همچنین صرف خرید تجهیزات مرکز تحقیقات سلول و ژن‌درمانی دانشگاه تهران برای درمان کودکان سرطانی شده است. تجهیز بیمارستان روانپزشکی شهید حجازی، درمانگاه فرهنگیان علی‌گودرز، بیمارستان خیریه آیت‌الله خوانساری اراک واماکن ورزشی در سیستان و بلوچستان از دیگر اقدامات انجام‌شده از محل همین منابع است.

خورسندیان خاطرنشان کرد: حمایت از انجمن نابینایان و کمک به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی نیز بخشی از فعالیت‌های اجتماعی بانک مسکناست که از محل منابع قرض‌الحسنه انجام می‌شود. مجموعه این اقدامات، همان رود خروشانی است که از جریان‌های کوچک پس‌اندازهایمردمی شکل گرفته است.

پرداخت تمام تسهیلات نهضت ملی مسکن با وجود محدودیت

وی با تأکید بر نقش بانک مسکن در اجرای نهضت ملی مسکن گفت: بانک مسکن با وجود همه محدودیت‌ها و تنگناهای نظام بانکی، تاکنوندر انجام تعهدات خود در این طرح ملی هیچ‌گونه عقب‌ماندگی نداشته و تمامی پرداخت‌ها به‌روز انجام می‌شود. این عملکرد حاصل تلاش وهمت همکاران پرتلاش بانک در سراسر کشور است.

مدیرعامل بانک مسکن با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد افزود: اجرای چنین مراسمی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی مستمر است. از همکارانم که با تلاش بی‌وقفه زمینه برگزاری شایسته این مراسم را فراهم کردند، از اعضای محترم هیئت عامل و تمامی مدیران و کارکنانی که در مسیر تحقق اهداف بانک مشارکت داشته‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

فاضلیان: حساب‌های قرض‌الحسنه جایگاه ویژه‌ای در نظام مالی اسلامی دارند

در ادامه مراسم چهل‌وپنجمین مرحله قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک مسکن، سیدمحسن فاضلیان عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن، اظهار کرد: همکاران ما در سراسر کشور با تلاش‌های شبانه‌روزی در ارائه خدمت به مشتریان بانک، هیچ لحظه‌ای را از دستنداده‌اند و ثمره این تلاش‌ها امروز در قالب برگزاری چهل‌وپنجمین دوره قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز نمایان شده است.

وی بیان کرد: امروز، مطابق برنامه تعیین‌شده، شاهد برگزاری رسمی قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک مسکن هستیم.

عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن افزود: بر اساس آخرین آمار و اطلاعات، در حال حاضر حدود دو میلیون و ۷۵۷ هزار و ۷۶۲ حساب مشمولقرعه‌کشی هستند که طبق دستورالعمل برگزاری، ۱۰ درصد از این حساب‌ها برنده جوایز خواهند شد. تمامی مراحل قرعه‌کشی طبق ضوابطقانونی و با نظارت نمایندگان دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود تا نتیجه نهایی با شفافیت کامل اعلام گردد.

وی یادآور شد: امیدواریم برندگان امروز خاطره‌ای خوش از بانک مسکن در ذهن خود داشته باشند و اعتماد و اطمینان آنان نسبت به این بانک بیش از پیش تقویت شود.

فاضلیان با قدردانی از مدیریت و تلاش‌های روابط‌عمومی بانک مسکن در تدارک این مراسم افزود: برگزاری چنین رویدادی بدون برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی کامل ممکن نبود و تلاش روابط‌عمومی موجب شد این دوره از قرعه‌کشی هم از نظر کمی و هم کیفی نسبت به سال‌های گذشته ارتقا یابد.

وی گفت: امیدوارم این روند مطلوب در سال‌های آینده نیز ادامه یابد و بتوانیم خدمات گسترده‌تر و متنوع‌تری را به سپرده‌گذاران گرامی ارائه دهیم.

عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن با اشاره به اهمیت حساب‌های قرض‌الحسنه در نظام مالی اسلامی افزود: اگر قرار باشد از عملکرد ما در این نظام، یادگاری در تاریخ باقی بماند، بی‌تردید همین اقدامات خیرخواهانه‌ای است که از آغاز تا انجام، مشمول برکت و نعمت الهی بوده است. مصداق روشن این اقدامات، فعالیت‌های مرتبط با حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری است که در نظام مالی اسلامی جایگاه ویژه‌ایدارند.

فاضلیان در پایان خاطرنشان کرد: همان‌گونه که مدیرعامل محترم بانک اشاره کردند، بخشی از خدمات بانک مسکن در قالب طرح‌های قرض‌الحسنه نمود یافته و آثار اجتماعی گسترده‌ای بر جای گذاشته است. اطمینان دارم که در آینده نیز مصارف قرض‌الحسنه افزایش خواهد یافت و شاهد گسترش هرچه بیشتر این سنت حسنه در شبکه بانکی کشور، به‌ویژه در بانک مسکن، خواهیم بود.

گفتنی است که در این مراسم، ۵۰۰ کمک هزینه ۲۵۰ میلیون تومانی خرید یا تعمیر واحد مسکونی، ۳۰۰ کمک هزینه ۵۰ میلیون تومانی خرید وسیله نقلیه دوستدار محیط زیست، ۴۰۰ کمک هزینه ۲۵ میلیون تومان خرید لوازم خانگی تولید داخل، پنج‌هزار کمک هزینه ۵ میلیون تومانیخرید صنایع دستی و میلیون‌ها ریال جوایز نقدی، به برندگان قرعه‌کشی حساب‌های پس‌انداز بانک مسکن اهدا شد.