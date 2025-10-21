به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید جواد شهرستانی ظهر سهشنبه در جریان سفر به استان مرکزی و در پاویون استانداری اراک، با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور در حوزههای انسانی، علمی و طبیعی، اظهار کرد: ایران اسلامی از منابع ارزشمندی برخوردار است که در صورت بهرهبرداری اصولی و هدایت صحیح، میتوان آنها را در مسیر تعالی و پیشرفت جامعه بهکار گرفت.
وی افزود: سرمایههای ملی کشور، اگر با تدبیر، برنامهریزی دقیق و همافزایی میان مردم و مسئولان همراه شوند، قادرند تحولی بنیادین در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رقم بزنند.
نماینده آیتالله سیستانی با تأکید بر نقش راهبردی قرآن کریم در هدایت جوامع، تصریح کرد: قرآن، چراغ راه مدیریت صحیح و بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای موجود است و عمل به آموزههای آن، مسیر تحقق عدالت، پیشرفت و آرامش اجتماعی را هموار میسازد.
شهرستانی ادامه داد: تجربه نشان داده است که هر جا مدیریت با ایمان، صداقت و تکیه بر ظرفیتهای بومی همراه بوده، موفقیت حاصل شده و آثار مثبت آن در زندگی مردم نمایان گشته است.
وی بیان کرد: امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند بازگشت به ارزشهای الهی، وحدت کلمه و همدلی ملی هستیم تا بتوانیم با استفاده بهینه از امکانات گسترده کشور، در مسیر تحقق آرمانهای بلند اسلامی و انسانی گام برداریم و آیندهای روشن برای نسلهای آینده رقم بزنیم.
