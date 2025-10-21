امام جمعه ایلام: هم افزایی میان مسئولان برای توسعه استان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین اللهنور کریمیتبار بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان ایلام با حضور حجت الاسلام محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه ضمن قدردانی از توجه مسئولان ملی به استان ایلام، از پیگیریها و تحقق دستور حل مشکلات اسناد مالکیت جمعی از ساکنان مناطق شهریِ پیش از انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: خوشبختانه با دستور صادر شده، گره چندساله این مردم باز شد و این اقدام، نشانهای از وحدت و هماهنگی ارزشمند میان مدیران استان است.
وی با تجلیل از زحمات استاندار ایلام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای تأمین و مسئولان قضائی استان، افزود: امروز در خدمت به مردم، هماهنگی و همافزایی مطلوبی وجود دارد که مایه امید و افتخار است.
امامجمعه ایلام با اشاره به ضرورت پاسداشت فرهنگ کردیِ استان، اظهار داشت: ایلام دارای پیشینه فرهنگی غنی، زبان و مفاهیم خاص، آداب و رسوم و پوشش سنتی ارزشمندی است که بخشی از هویت ایرانی اسلامی و مذهبی این منطقه را شکل میدهد. دشمنان برای تغییر این فرهنگ اصیل سرمایهگذاری کردهاند، ازاینرو باید در حوزه فرهنگی و رسانهای با جدیت در میدان حضور داشت و از این ظرفیت برای تحکیم ریشههای فرهنگی و مذهبی شیعه در غرب کشور بهره گرفت.
کریمیتبار با تقدیر از عملکرد دستگاه قضائی و شخص رئیسکل دادگستری استان، و همکاران ایشان، گفت: استقرار میز خدمت در نماز جمعه ایلام و پاسخگویی مستقیم به مردم تا آخرین نفر اقدامی ارزشمند است که موجب تقویت ارتباط مردمی، ارتقای اعتماد عمومی و پیوند میان مدیران و جامعه شده است.
وی این حضور را فرصتی برای تقویت جایگاه نماز جمعه در سطح استان دانست.
نماینده ولیفقیه در استان همچنین از تلاشهای مجموعه قضائی برای استفاده حداکثری از ظرفیت بزرگان، ریشسفیدان و مصلحین در تأمین امنیت، کاهش پروندههای قضائی، صلح و سازش، پیشگیری از جرم و حمایت از اقتصاد مقاومتی تقدیر کرد و گفت: این تلاشها نمونهای از مدیریت جهادی در تراز انقلاب اسلامی است.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای قضائی در شهرستانها، از مسئولان ملی خواست نسبت به تجهیز نهادهای قضائی و تکمیل پروژه زندان مرکزی ایلام اقدام کنند. او افزود: این زندان سالهاست نیمهتمام مانده و باید با فراهمسازی بستر حرفهآموزی و اشتغالزایی برای زندانیان، به محل آموزش و بازگشت فعال آنان به جامعه تبدیل شود.
کریمیتبار به مصوبات سفر ریاستجمهوری در خردادماه اشاره کرد و خواستار تسریع در واگذاری مسئولیتها و اجرای تصمیمات شد تا تحولی محسوس در روند توسعه استان شکل گیرد.
وی با بیان اینکه ایلام «دروازه ورود عاشقان امام حسین (ع)» و یکی از پرترددترین مرزهای کشور است، گفت: استان نیازمند ساماندهی ارتباط زائر با ناوگان حملونقل و پیادهسازی نظام بلیتواحد است تا مسافران بدون واسطه اضافی از خدمات بهرهمند شوند. وی از مقامات ملی خواست برای رفع این مشکل برنامهریزی و مداخله مؤثر انجام دهند.
وی در پایان ضمن ارسال سلام مردم ایلام به مسئولان کشور، خاطرنشان کرد: مردم ولایتمدار ایلام، همچون دوران هشتسال دفاع مقدس، استوار و گوشبهفرمان مقام معظم رهبری هستند و با وحدت، صفا و ایمان، مسیر خدمت و مقاومت را ادامه میدهند. همچنین از تلاشهای رئیس دانشگاه ایلام، قدردانی شد.
