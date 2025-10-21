حجت الاسلام حسینی: یگان ویژه نماد ایثار و وفاداری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی عصر سه‌شنبه در مراسمی که به منظور تجلیل از کارکنان و خانواده‌های یگان ویژه نیروی انتظامی استان برگزار شد، با تأکید بر نقش ویژه این یگان در تأمین امنیت پایدار، آن را نماد ایثار و وفاداری دانست.

وی در سخنانی در جمع کارکنان یگان ویژه نیروی انتظامی مازندران، جایگاه آنان را در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاهی رفیع و سترگ توصیف کرد و گفت: شما عزیزان در خط مقدم برقراری امنیت و مقابله با اشرار و عوامل بی‌ثباتی قرار دارید. از این رو، جایگاه شما در نظام جمهوری اسلامی ایران، جایگاهی والا و سترگ است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به نقش بی‌بدیل یگان ویژه در تأمین امنیت جامعه افزود: وجود یگان ویژه در مجموعه فرماندهی انتظامی کل، همچون دیوار استواری است که امنیت را برای آحاد مردم به ارمغان می‌آورد و مجال هرگونه سوءاستفاده و اخلال در نظم عمومی را از عناصر فرصت‌طلب و معاند می‌گیرد. این یگان، بازوی توانمند نیروی انتظامی و ضامن آرامش ملت شریف ایران است.

وی همچنین در خصوص ایثارگری‌های خانواده‌های کارکنان یگان ویژه گفت: خانواده‌های شما نیز در این عرصه، هم‌پیمان و هم‌قدم هستند. استقامت و پشتیبانی آنان، پشتوانه‌ای مطمئن برای شما دلاوران است تا با خاطری آسوده به انجام مأموریت‌های خطیر خود بپردازید. این جایگاه، برخاسته از ایمان راسخ، تعهد عمیق و روحیه سلحشوری شماست.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران در پایان با اشاره به رویکرد مردمی نیروی انتظامی، یگان ویژه را نه تنها نماد قدرت بلکه نمایانگر مهر و گذشت و خدمت‌گزاری به مردم دانست و تصریح کرد: این مجموعه با برقراری امنیت، بستر را برای پیشرفت و تعالی کشور فراهم می‌سازد.

مراسم تجلیل از کارکنان و خانواده‌های یگان ویژه نیروی انتظامی مازندران با حضور گسترده نیروها و تجدید پیمان آنان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به پایان رسید.