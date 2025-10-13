حجت الاسلام حسینی: نیروی انتظامی نماد امنیت و آرامش در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیداسمعیل حسینی مازندرانی ظهر دوشنبه در جمع خانوادههای کارکنان انتظامی شهرستان سیمرغ، نیروی انتظامی را فراتر از یک نهاد صرفاً انتظامی خواند و گفت این نیرو با اتکا به اصول دینی و ارزشهای اسلامی و بهرهگیری از مشارکت مردم، نه تنها متولی برقراری نظم و امنیت است بلکه نمادی از امنیت و آرامش در جامعه به شمار میرود.
وی افزود: نیروی انتظامی بستر توسعه و پیشرفت در تمامی عرصههای کشور را فراهم میکند و نقش مهمی در تحقق اهداف کلان دولت در حوزه خدمتگزاری ایفا میکند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران خانواده کارکنان نیروی انتظامی را پشتوانه اصلی مأموریتهای خطیر این نیرو توصیف کرد و اظهار داشت: اگر امروز شاهد امنیت و آرامش در جامعه هستیم، نتیجه تلاشهای بیوقفه کارکنان انتظامی و همراهی صبورانه خانوادههای آنان است که در سختترین شرایط پشتیبان همکاران خود بودهاند.
حجت الاسلام حسینی مازندرانی در پایان از تلاشهای کارکنان نیروی انتظامی و خانوادههای آنان قدردانی و تاکید کرد: همکاری و همدلی میان نیروی انتظامی و مردم، ضامن امنیت پایدار و محیطی آرام برای پیشرفت جامعه است که دشمنان هرگز قادر به بر هم زدن آن نخواهند بود.
در پایان این مراسم از خانوادههای فعال در عرصههای قرآنی و فرهنگی تجلیل به عمل آمد.
