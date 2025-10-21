به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان‌محمدی عصر سه‌شنبه در نشست با مسئولان شهرستان‌های لردگان، فلارد و خانمیرزا با اشاره به اینکه نهضت عدالت آموزشی به معنی پای کار آوردن ظرفیت مردمی است، اظهار کرد: مهم‌ترین فرد این حرکت نیز استاندار به عنوان رئیس نهضت و سپس فرمانداران و نیز استفاده از ظرفیت خیران و مردم است.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با ذکر اینکه تحقق این نهضت در کشور مستلزم قریب به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: این رقم با اعتبارات دولتی محقق نمی‌شود و حداقل نیازمند پنج سال زمان است در حالی‌که این نهضت باید تا پایان ۱۴۰۵ محقق شود و همه کارگزاران دولت طبق این الگو پیش بروند.

خان‌محمدی با تصریح اینکه ۳۰۰ کلاس درس در سه شهرستان لردگان، خانمیرزا و فلارد در دستور کار قرار دارد و باید به سرانجام برسد، افزود: همه ظرفیت‌ها پای کار آمده و عدالت هم همین است که کارهای خوبی در این مناطق شروع می‌کردیم اگرچه کفایت نمی‌کند و بسیار بیش از این باید باشد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با یادآوری اینکه راه تحقق نهضت عدالت آموزشی پای کار آوردن مردم است، گفت: همه باید در این راستا تلاش کنند و این را صرفاً کار استاندار و فرماندار ندانیم بلکه باید با دقت و برنامه حرکت کنیم.

خان‌محمدی اظهار کرد: مردم وقتی وارد عرصه شوند، برکت حضورشان همه گره‌ها را باز خواهد کرد و لذا از مسئولان انتظار داریم این رویکرد را جدی بگیرند و وقت بگذارند.

وی با اشاره به اینکه خیران باید تکریم شوند، افزود: خیران را باید شناسایی و تجلیل کنیم و از خیران نیز می‌خواهیم که به این سه شهرستان نگاه ویژه‌ای داشته باشند.