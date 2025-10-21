به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعدازظهر سهشنبه در جلسه شورای همکاریهای حوزه علمیه و آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی دفتر خود با اشاره به حکمت ۱۱۳ نهجالبلاغه گفت: امیرالمؤمنین علی (ع) فرمود هیچ شرافتی مانند علم، هیچ عزتی مانند حِلم و هیچ پشتیبانی مانند مشاوره نیست.
امام جمعه سمنان با بیان اینکه مشاوره به معنای بهرهگیری از عقل و خرد دیگران در امور مختلف است، افزود: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه شورای همکاری حوزههای علمیه و آموزش و پرورش قرار گیرد، برنامهریزی برای ارائه خدمات مشاورهای است چراکه دانشآموزان آیندهسازان این کشور هستند.
مطیعی برنامهریزی برای آموزش مهارتهای تربیتی را از دیگر وظایف این شورا دانست و گفت: تعامل با دانشآموزان نیازمند توجه به نکات و رویههایی است لذا تهیه شیوهنامه های مربوط به این موضوع نیز از وظایف شورای همکاری حوزههای علمیه و آموزش و پرورش بهشمار میرود.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان استفاده از خدمات مراکز مشاوره حوزوی برای معلمان و دانشآموزان را ارزشمند خواند و با اشاره به ضرورت نهادینهسازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در مدارس اظهار کرد: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و تبیین درست و عالمانه مفاهیم مرتبط با آن نیز باید مورد توجه اعضای شورای همکاری حوزههای علمیه و آموزش و پرورش قرار گیرد.
وی با یادآوری برکات و ثمرات برگزاری اعتکاف دانشآموزی در سنوات گذشته گفت: جوانان و نوجوانانی که با میل و رغبت فراوان در مراسم معنوی اعتکاف حضور مییابند زمینه بسیار بالایی برای دریافت ارزشهای دینی و اسلامی را دارند.
مطیعی ترویج فرهنگ قرآن و عترت در مدارس را حائز اهمیت عنوان کرد و با اشاره به توصیههای مقام معظم رهبری برای بهرهگیری از معارف نهجالبلاغه افزود: تقویت بنیانهای اعتقادی معلمانی که به هر دلیل نسبت به موضوعات دینی، اعتقادی و سیاسی کمتوجه هستند از دیگر وظایف شورای همکاری حوزههای علمیه و آموزش و پرورش است.
امام جمعه سمنان با یادآوری توطئههای دشمنان انقلاب اسلامی در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: عمق بخشی به معارف دینی و اسلامی اولیا و مربیان یکی دیگر از اموری است که باید مدنظر قرار گیرد.
