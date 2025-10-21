  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۶

پیام سردار کارگر برای انتصاب بیژن رنجبر به ریاست دانشگاه آزاد

پیام سردار کارگر برای انتصاب بیژن رنجبر به ریاست دانشگاه آزاد

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت در پیامی به بیژن رنجبر انتصاب او به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کارگر در پیامی، انتصاب بیژن رنجبر را برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی تبریک گفت. متن این پیام را در ادامه می‌خوانید:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر بیژن رنجبر

با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و اهدا سلام؛

با احترام انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

یقیناّ تجارب ارزشمند و گرانقدر شما برادر متعهد و انقلابی در ارتقا جایگاه مجموعه علمی، پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در بعد ملی و فراملی و ایجاد فضا و محیطی پویا توأم با افزایش فضای دانش، بینش و بصیرت دانش‌پژوهان و دانشجویان تأثیر بسزایی خواهد داشت.

امید است با عنایات الهی و تدابیر خردمندانه شما و تلاش جهادی همکاران محترم، در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی که همانا رشد و اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت، جهاد و مقاومت و تربیت نیروهای مومن، متخصص و وفادار به نظام است گام برداشته و در ادامه مسیر شهید والامقام دکتر محمد مهدی طهرانچی، همواره این نهاد علمی و فرهنگی دانشجویانی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی تربیت نماید.

سربلندی و توفیق روزافزونتان را در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و پیروی از منویات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و تداوم مسیر شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت از خداوند متعال مسئلت دارم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت
سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر

کد خبر 6630001

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها