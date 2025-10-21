پیام سردار کارگر برای انتصاب بیژن رنجبر به ریاست دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کارگر در پیامی، انتصاب بیژن رنجبر را برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی تبریک گفت. متن این پیام را در ادامه می‌خوانید:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر بیژن رنجبر

با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و اهدا سلام؛

با احترام انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

یقیناّ تجارب ارزشمند و گرانقدر شما برادر متعهد و انقلابی در ارتقا جایگاه مجموعه علمی، پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در بعد ملی و فراملی و ایجاد فضا و محیطی پویا توأم با افزایش فضای دانش، بینش و بصیرت دانش‌پژوهان و دانشجویان تأثیر بسزایی خواهد داشت.

امید است با عنایات الهی و تدابیر خردمندانه شما و تلاش جهادی همکاران محترم، در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی که همانا رشد و اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت، جهاد و مقاومت و تربیت نیروهای مومن، متخصص و وفادار به نظام است گام برداشته و در ادامه مسیر شهید والامقام دکتر محمد مهدی طهرانچی، همواره این نهاد علمی و فرهنگی دانشجویانی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی تربیت نماید.

سربلندی و توفیق روزافزونتان را در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و پیروی از منویات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و تداوم مسیر شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت از خداوند متعال مسئلت دارم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت

سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر