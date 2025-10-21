جعفری نسب: ۳۶ مجتمع خدماتی و رفاهی بین‌ راهی در کرمان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحسان جعفرینسب، عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۳۶ مجتمع خدماتی -رفاهی بینراهی در محورهای مختلف استان کرمان در حال ساخت گفت: همچنین تعداد ۲۵ فقره موافقت اصولی احداث مجتمعهای جدید در سالجاری صادر شده است.
وی با اشاره به فعالیت ۵۲ باب مجتمع خدماتی رفاهی بینراهی در سطح راههای استان کرمان، افزود: از این تعداد سه مجتمع طی نیمه نخست امسال در محورهای سیرجان - بافت، کرمان - شهداد و بافت - سیرجان افتتاح شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمان از افتتاح فاز نخست پنج مجتمع دیگر تا پایان سالجاری خبرداد.
