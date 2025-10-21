اسکندری: تعدادی از کارکنان شهرداری بخش رحیم آباد بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسکندری از بازداشت موقت شهردار اسبق و یک نفر از اعضای شورای شهر و دو نفر از کارکنان شهرداری رحیم آباد به جرم اختلاس در دادگاه عمومی رحیم آباد خبر داد.

رئیس حوزه قضائی بخش رحیم آباد با اعلام این خبر افزود: این افراد به موجب مواد ۲۳۷ و۲۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۵ وتبصره های آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تا صدور رای نهایی بازداشت شده‌اند و در این بین یک نفر دیگر از کارکنان شهرداری ویک نفر عضو شورای شهر فعلاً با قرار وثیقه پنج میلیارد تومانی آزاد می‌باشد.

این اقدام قضائی نماد عزم جدی دستگاه قضائی استان برای مبارزه بی امان با فساد در نهادهای عمومی بوده و نشان می‌دهد هیچ مجرمی در امان از چنگال قانون نخواهد بود.