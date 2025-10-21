  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۸

پیام تسلیت وزیر دفاع در پی درگذشت والده سردار اشراق

پیام تسلیت وزیر دفاع در پی درگذشت والده سردار اشراق

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی درگذشت والده مکرمه سردار اشراق، معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام تسلیت امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

سردار سرتیپ پاسدار اشراق
معاون محترم هماهنگ‌کننده فراجا

درگذشت بانوی مؤمنه و مادر گرامیتان موجب تأثر و تألم خاطر شد. این مصیبت را صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده رحمت واسعه الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

امید است روح آن بانوی مؤمنه در جوار رحمت حق متنعم و مشمول غفران و رضوان الهی قرار گیرد.

سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

کد خبر 6630232

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها