پیام تسلیت وزیر دفاع در پی درگذشت والده سردار اشراق

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام تسلیت امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

سردار سرتیپ پاسدار اشراق

معاون محترم هماهنگ‌کننده فراجا

درگذشت بانوی مؤمنه و مادر گرامیتان موجب تأثر و تألم خاطر شد. این مصیبت را صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده رحمت واسعه الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

امید است روح آن بانوی مؤمنه در جوار رحمت حق متنعم و مشمول غفران و رضوان الهی قرار گیرد.

سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح