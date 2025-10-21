پیام تسلیت وزیر دفاع در پی درگذشت والده سردار اشراق

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام تسلیت امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده آمده است:
بسماللهالرحمنالرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
سردار سرتیپ پاسدار اشراق
معاون محترم هماهنگکننده فراجا
درگذشت بانوی مؤمنه و مادر گرامیتان موجب تأثر و تألم خاطر شد. این مصیبت را صمیمانه تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده رحمت واسعه الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
امید است روح آن بانوی مؤمنه در جوار رحمت حق متنعم و مشمول غفران و رضوان الهی قرار گیرد.
سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
