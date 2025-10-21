فرماندار دشتی:پوشش صددرصدی گازرسانی در شهرستان تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی سه شنبه شب در نشست با مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر اظهار کرد: مجموعه شرکت گاز در سال‌های اخیر اقدامات ارزشمندی در سطح شهرستان انجام داده که رضایت‌مندی عمومی مردم را به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه هنوز برخی از روستاهای شهرستان از نعمت گاز بی‌بهره‌اند، افزود: لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مشترک، گازرسانی به این مناطق هرچه سریع‌تر انجام شود تا پوشش گازرسانی شهرستان به صد درصد برسد.

مقاتلی تصریح کرد: گازرسانی یکی از شاخص‌های توسعه و از مطالبات اصلی مردم به شمار می‌رود و انتظار داریم با توجه به نگاه عدالت‌محور دولت چهاردهم، در این زمینه شاهد شتاب بیشتری باشیم.

وی خاطرنشان کرد: فرمانداری دشتی آماده همکاری و تسهیل امور برای اجرای طرح‌های گازرسانی در نقاط مختلف شهرستان است تا مردم در کمترین زمان از این خدمات بهره‌مند شوند.