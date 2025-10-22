به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی مؤذن اظهار کرد: محورهای تخصصی این دوره شامل «فناوریهای نوین فرآوری و بستهبندی»، «زنجیره ارزش هوشمند»، «صنایع لبنی و پروتئینی نوین»، «فناوریهای افزایش ماندگاری محصولات»، «کنترل کیفیت و ایمنی مواد غذایی»، «صنایع غذایی نوین»، «تبدیل ضایعات به محصولات با ارزش افزوده» و «فناوریهای نوین در صنایع روغنکشی و عصارهکشی» است.
مؤذن خاطر نشان کرد: مخاطبان این رویداد صاحبان تیمهای استارتآپی، کسبوکارهای پایدار و نوآور و فعالان اقتصاد پیشرو هستند که در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی فعالیت دارند.
مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهش مازندران یادآور شد: سازوکارهای حمایتی در نظر گرفتهشده برای این دوره شامل حمایت مالی و سرمایهگذاری، تسهیل همکاری صنعتی و توسعه بازار و شبکه توزیع است.
وی ادامه داد: مهلت ارسال طرحها تا اول آذرماه اعلام شده و رویداد استانی در تاریخ ۱۲ آذرماه در شهر ساری برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند جهت ثبتنام و ارسال طرح به نشانی زیر مراجعه کنند: https://pishgamanhub.com/tasoraya-event/tasoraya-event-registration/
